¡Directo al Puskás! Ex Olimpia sorprende con un golazo de chilena en el Ascenso

La Liga de Ascenso de Honduras tuvo una de esas postales que rápidamente se convierten en protagonistas de la jornada, gracias a Horacio Parham. El atacante de 39 años apareció con una espectacular definición de chilena durante el partido que disputó el CD Brasilia frente al Cruz Azul Opoa.

El conjunto de Brasilia consiguió imponerse 3-2 en el Estadio Filiberto Fernández, en un encuentro donde Parham fue determinante al marcar dos de los tantos de su equipo. Sin embargo, fue su segundo gol el que terminó robándose todas las miradas por la forma en que consiguió enviarlo al fondo de la portería.

La acción comenzó dentro del área, donde el experimentado delantero encontró el espacio para intentar una definición poco convencional. Parham se acomodó de espaldas al arco y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al aire para conectar el balón y ejecutar una chilena que sorprendió a los defensores y al guardameta rival.