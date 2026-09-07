Victoria vuelve a ganar y humillan a Honduras Progreso: jornada 3 de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso de Honduras continúa avanzando en su camino hacia la definición del torneo y este fin de semana se disputó la tercera jornada, una fecha que estuvo marcada por contundentes goleadas, resultados inesperados y actuaciones que comienzan a poner a varios equipos en el radar de la competencia. En el departamento de Santa Bárbara se produjo una de las grandes sorpresas de la jornada. El Honduras Progreso sufrió una dolorosa derrota de 5-1 frente a los Pumas, en un partido donde el conjunto local fue ampliamente superior y terminó propinándole una auténtica paliza al histórico equipo progreseño.

Otra de las grandes goleadas de la jornada se registró con el contundente triunfo del Parrillas One, que no tuvo piedad del Suyapa FC y lo derrotó con un espectacular 6-0. La gran figura del encuentro fue el delantero colombiano Felipe Caballero Mosquera, quien se robó los reflectores al conseguir un hat-trick y liderar la ofensiva de su equipo. Los otros goles fueron obra de Pavel Johnson, Josuar Alvarado y Yoel Castillo, completando una jornada perfecta. Mientras tanto, el Club Deportivo Victoria también continúa dando señales de recuperación. El conjunto jaibo consiguió su segundo triunfo consecutivo de la temporada después de imponerse con autoridad por 0-3 ante la Roma FC, en un partido disputado el domingo en la calurosa ciudad de Sonaguera, Colón. Las anotaciones del cuadro ceibeño fueron conseguidas por tres futbolistas experimentados: Carlos “Mango” Sánchez, Leider Anaya y Luis Hernández. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El triunfo representa un nuevo impulso para el Victoria, institución que tiene como presidente al reconocido influencer Carlos Espina, y que ahora busca mantener su reacción positiva para convertirse en uno de los protagonistas de la Liga de Ascenso.

RESULTADOS DE LA LIGA DE ASCENSO: