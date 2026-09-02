  1. Segunda División

Propietario del Victoria hace millonaria donación a la fundación de Shin Fujiyama

El presidente del C.D. Victoria, Carlos Espina, aportó más de un millón de lempiras a la causa educativa del influenciador para la construcción de escuelas en zonas rurales del país.

Propietario del Victoria hace millonaria donación a la fundación de Shin Fujiyama

El platel del Victoria posando con Shin Fujiyama y el cheque que entregó el presidente del equipo, el también influencer, Carlos Eduardo Espina.
02 de septiembre de 2026 a las 15:49

En un hecho que trasciende de forma extraordinaria las fronteras del deporte, el presidente y propietario del Club Deportivo Victoria, Carlos Eduardo Espina, realizó una histórica donación personal e institucional de $50,000 a la fundación liderada por el reconocido influenciador y filántropo Shin Fujiyama.

El trascendental aporte está destinado a respaldar el ambicioso proyecto social que busca la construcción de 1,000 escuelas en el territorio hondureño. El japonés que radica en Honduras muestra en sus redes todos los proyectos que son apoyados por su enorme comunidad.

Victoria y Carlos Espina responden a las demandas: comienzan a saldar las deudas

El monto donado por el máximo jerarca de la escuadra jaiba equivale a aproximadamente 1.3 millones de lempiras al cambio de la moneda local. Estos recursos financieros serán invertidos de forma íntegra en la edificación y equipamiento de un nuevo centro educativo en una comunidad de la zona rural del país, brindando espacios dignos para el desarrollo académico de cientos de niños y jóvenes.

Shin Fujiyama posa con el cheque que entregó el Club Victoria al proyecto 1,000 escuelas que dirige Shin Fujiyama.

Shin Fujiyama posa con el cheque que entregó el Club Victoria al proyecto 1,000 escuelas que dirige Shin Fujiyama.

Shin Fujiyama ha ratificado su posición como uno de los generadores de contenido de mayor impacto positivo en la nación, canalizando el alcance masivo de sus plataformas digitales para la recaudación de fondos enfocados exclusivamente en la infraestructura educativa. La iniciativa ha generado una profunda corriente de empatía social que continúa sumando aliados estratégicos de diversos sectores, incluyendo el ámbito deportivo.

Por su parte, Carlos Eduardo Espina —reconocido internacionalmente por su labor altruista en América Latina— ha liderado un proceso de transformación integral en la institución de La Ceiba. Desde su llegada a la dirigencia, el directivo ha convertido al C.D. Victoria en un fenómeno de popularidad en redes sociales, promoviendo una filosofía de gestión orientada a consolidar un club con estrecha responsabilidad social y de verdadera pertenencia para la afición.

Con esta acción conjunta, la directiva ceibeña y la fundación de Fujiyama sientan un precedente de peso en el fútbol hondureño, demostrando que el impacto del deporte puede y debe ser una herramienta efectiva para el progreso comunitario y el desarrollo social de la nación.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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