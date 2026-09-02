Propietario del Victoria hace millonaria donación a la fundación de Shin Fujiyama

El trascendental aporte está destinado a respaldar el ambicioso proyecto social que busca la construcción de 1,000 escuelas en el territorio hondureño. El japonés que radica en Honduras muestra en sus redes todos los proyectos que son apoyados por su enorme comunidad.

En un hecho que trasciende de forma extraordinaria las fronteras del deporte, el presidente y propietario del Club Deportivo Victoria , Carlos Eduardo Espina, realizó una histórica donación personal e institucional de $50,000 a la fundación liderada por el reconocido influenciador y filántropo Shin Fujiyama.

El monto donado por el máximo jerarca de la escuadra jaiba equivale a aproximadamente 1.3 millones de lempiras al cambio de la moneda local. Estos recursos financieros serán invertidos de forma íntegra en la edificación y equipamiento de un nuevo centro educativo en una comunidad de la zona rural del país, brindando espacios dignos para el desarrollo académico de cientos de niños y jóvenes.

Shin Fujiyama ha ratificado su posición como uno de los generadores de contenido de mayor impacto positivo en la nación, canalizando el alcance masivo de sus plataformas digitales para la recaudación de fondos enfocados exclusivamente en la infraestructura educativa. La iniciativa ha generado una profunda corriente de empatía social que continúa sumando aliados estratégicos de diversos sectores, incluyendo el ámbito deportivo.

Por su parte, Carlos Eduardo Espina —reconocido internacionalmente por su labor altruista en América Latina— ha liderado un proceso de transformación integral en la institución de La Ceiba. Desde su llegada a la dirigencia, el directivo ha convertido al C.D. Victoria en un fenómeno de popularidad en redes sociales, promoviendo una filosofía de gestión orientada a consolidar un club con estrecha responsabilidad social y de verdadera pertenencia para la afición.

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Con esta acción conjunta, la directiva ceibeña y la fundación de Fujiyama sientan un precedente de peso en el fútbol hondureño, demostrando que el impacto del deporte puede y debe ser una herramienta efectiva para el progreso comunitario y el desarrollo social de la nación.