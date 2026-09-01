Victoria y Carlos Espina responden a las demandas: comienzan a saldar las deudas

Luego de que Diario DIEZ revelara que el Club Deportivo Victoria enfrenta 14 demandas en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) por compromisos económicos pendientes con futbolistas, el conjunto ceibeño ya comenzó a ponerse al día con varios de los jugadores que reclamaban sus pagos. El equipo presidido por el tiktoker Carlos Eduardo Espina empezó a abonar las cantidades adeudadas a algunos de los futbolistas que habían acudido al TNAF para exigir el cumplimiento de sus contratos. Entre los jugadores que ya han recibido pagos se encuentran Fabricio Silva, Walter “Colocho” Martínez y Diego Rodríguez, según conoció Diario DIEZ.

En el caso de Rodríguez, Victoria ya realizó el pago correspondiente, mientras que con otros futbolistas se han establecido promesas y acuerdos de pago para comenzar a resolver los compromisos que todavía mantiene la institución. De esta manera, la Jaiba Brava comienza a avanzar en la reducción de las deudas que provocaron los procesos ante el tribunal deportivo. Además de las cantidades que el club debe a los futbolistas, algunos de los afectados tuvieron que recurrir a abogados para llevar adelante sus reclamos ante el TNAF. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En uno de los casos, se conoció que el futbolista tuvo que asumir alrededor de 1,500 dólares en gastos de abogados para poder reclamar el dinero que Victoria le adeudaba. El reclamo no se limita únicamente al salario pendiente, ya que también contempla los conceptos adicionales que correspondan de acuerdo con la resolución y la normativa aplicable, incluidos los intereses que legalmente procedan. Uno de los casos que todavía genera atención es el de Luis Miguel Franco, quien permaneció alrededor de 10 meses sin recibir salario durante su etapa con el conjunto ceibeño. El futbolista posteriormente fue separado de la institución, por lo que su caso forma parte de los compromisos económicos que Victoria todavía debe resolver.

-- Victoria comienza a salir del problema --

La situación representa un cambio respecto al escenario revelado por Diario DIEZ este martes, cuando se dio a conocer la existencia de las 14 demandas ante el TNAF. Ahora, la dirigencia encabezada por Carlos Eduardo Espina ya comenzó a pagar a varios de los futbolistas involucrados y a establecer promesas de pago con otros, dando los primeros pasos para reducir la cantidad de procesos pendientes.