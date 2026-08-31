Victoria deja aviso y estos son los equipos invictos: resumen de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso de Honduras continúa avanzando en su camino hacia la definición del torneo y este fin de semana se disputó una intensa segunda jornada, marcada por resultados importantes, equipos que empiezan a mostrar sus credenciales y otros que todavía buscan encontrar el rumbo en la competencia. En total fueron 16 partidos correspondientes a los grupos A, B y C, dejando movimientos interesantes en las diferentes tablas de posiciones y confirmando que la lucha por avanzar a las siguientes instancias estará bastante pareja. Los clubes Hondupino del Grupo A, Deportes Savio y Parrillas One del Grupo B llevan marca perfecta, ganando ambos partidos disputados hasta la fecha en el Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga de Ascenso. En el Grupo A, uno de los resultados más destacados se produjo el pasado viernes en la cancha de La Vega, donde Real Tegus dio la sorpresa al derrotar 2-1 al San Rafael. El conjunto capitalino consiguió tres puntos de enorme valor en condición de visitante y comienza a tomar confianza en este arranque de campeonato.

Por su parte, Infop también celebró una importante victoria al imponerse 3-1 sobre Eagle Sport. El conjunto ganador contó con la experiencia y capacidad goleadora del delantero paraguayo Roberto Moreira, además de los goles de Óscar García, autor de un doblete. El descuento del conjunto visitante fue obra de Cristian Ramos. Otro de los equipos que consiguió sumar de a tres fue el histórico Victoria, que empieza a recuperar protagonismo en la Liga de Ascenso. El conjunto jaibo, que tiene como presidente al reconocido influencer Carlos Espina, logró sus primeros tres puntos del campeonato tras vencer 3-1 al Municipal San Esteban. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, quien se mantiene como uno de los grandes protagonistas de este inicio de torneo es Hondupino. El conjunto volvió a ganar, esta vez por la mínima diferencia, 1-0 ante Arsenal SAO, resultado que le permite mantener una campaña perfecta. Hondupino suma seis puntos de seis posibles, producto de dos triunfos en sus primeras dos presentaciones, por lo que se coloca como uno de los equipos a seguir dentro de la primera zona. En el Grupo B también hubo una jornada cargada de emociones y partidos bastante disputados, con varios encuentros que terminaron con diferencia de apenas un gol. En la ciudad de Choloma, Palestino sufrió un duro golpe al caer 2-1 frente a Pumas, resultado que le impidió sumar en esta segunda fecha y que permite al conjunto visitante llevarse tres puntos importantes para sus aspiraciones. Mientras tanto, en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, el Honduras Progreso no pudo hacer valer su condición de local y terminó perdiendo 2-1 ante Brasilia. El conjunto progreseño deberá reaccionar rápidamente para no comenzar a quedarse rezagado en la clasificación.

La jornada tampoco fue positiva para Suyapa, que en Villanueva cayó por el mismo marcador, 2-1 frente a Juventud Yoreña, en otro encuentro donde los pequeños detalles terminaron marcando la diferencia. Uno de los duelos más atractivos de la fecha se disputó en el estadio Sergio Reyes, escenario del clásico copaneco entre Cruz Azul Opoa y Deportes Savio. La victoria terminó siendo para Deportes Savio, que se impuso 3-1 y se quedó con tres puntos de gran importancia en uno de los partidos con mayor rivalidad de la jornada. En La Lima, por su parte, Parrillas One consiguió una contundente victoria al derrotar 2-0 a Espartano, resultado que le permite tomar impulso y posicionarse de mejor manera en la pelea dentro del Grupo B. En el Grupo C, la pelea también comienza a tomar forma después de disputarse las primeras dos jornadas. Actualmente, Roma y Boca Juniors comandan la clasificación con cuatro puntos cada uno, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Roma consiguió sumar de a tres tras imponerse ante Tela, mientras que Boca Juniors tuvo que conformarse con un empate frente a Real Sociedad.

RESULTADOS DE LA LIGA DE ASCENSO DE HONDURAS: