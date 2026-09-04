¡Se complica el panorama! Victoria enfrenta tres demandas y posibles sanciones

El Victoria atraviesa un nuevo problema administrativo luego de que este jueves fueran remitidas a la Comisión de Disciplina tres resoluciones en su contra por incumplir con las obligaciones establecidas por el Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol (TNAF). El conjunto jaibo no hizo efectivo el pago de las demandas dentro del plazo correspondiente, por lo que los casos avanzaron a una nueva instancia disciplinaria. Las tres resoluciones corresponden a demandas presentadas por integrantes que tuvieron relación con la institución. Una de ellas es la del preparador físico Andrés Cano, quien reclama el pago de 4,000 dólares, mientras que la segunda corresponde al también preparador físico Eduardo Martínez, con una obligación de 5,000 dólares.

El tercer caso corresponde al futbolista Yimi Francisco Pérez, cuya demanda asciende a 179,000 lempiras. Al no cumplir el Victoria con lo ordenado por el Tribunal Nacional de Arbitraje, las tres resoluciones fueron remitidas a la Comisión de Disciplina, organismo que ahora deberá analizar la situación y determinar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. De acuerdo con la explicación brindada por un abogado del TNAF, el escenario podría complicarse para el conjunto ceibeño si persiste el incumplimiento de las obligaciones económicas. La Comisión de Disciplina tiene la facultad de aplicar sanciones deportivas para presionar al club a cumplir con las resoluciones emitidas por el Tribunal Nacional de Arbitraje. LEA TAMBIÉN: Liga de Ascenso: ¿Se jugará con 36 equipos? La FFH gira comunicado oficial No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Entre las posibles medidas se encuentra la pérdida de puntos, una sanción que podría tener un impacto directo en la campaña deportiva del Victoria. También existe la posibilidad de que se le prohíba realizar transferencias o inscribir nuevos jugadores mientras no haga efectivo el pago de las cantidades establecidas en las resoluciones.

PÉRDIDA DE PUNTOS