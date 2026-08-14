Liga de Ascenso: ¿Se jugará con 36 equipos? La FFH gira comunicado oficial

El torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso se disputará finalmente con 36 equipos, luego de que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) emitiera una resolución que mantiene al Club Olimpia Occidental como miembro de la categoría y rechaza la inscripción de El Carbonal FC. La determinación fue tomada este 14 de agosto por el Comité Ejecutivo de la FFH, después de conocer el dictamen y las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Legales sobre la solicitud relacionada con la desafiliación del conjunto de Ocotepeque y la afiliación del nuevo club.

En el caso del Olimpia Occidental, la Federación declaró improcedente su solicitud de desafiliación, debido a que no cumplió de manera íntegra con los requisitos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos de la Liga. Por lo tanto, el equipo mantiene su condición de afiliado, junto con los derechos y obligaciones correspondientes. Mientras que la petición de El Carbonal FC no procedió, ya que la FFH declaró no válida su afiliación, admisión e inscripción como miembro de la Liga de Ascenso. La resolución señala que existieron vicios de origen y que el proceso de incorporación fue aprobado en una Asamblea Extraordinaria, pese a que, según los estatutos, esa decisión corresponde a una Asamblea Ordinaria.

Además, el Comité Ejecutivo estableció que El Carbonal FC tampoco acreditó algunos requisitos esenciales para su afiliación, entre ellos su personalidad jurídica. Con esta resolución, el campeonato de segunda división queda conformado por 36 clubes para el Apertura. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De esta manera, Meluca, Domingo Savio, Olimpia Occidental y Honduras Progreso tendrán que afrontar el torneo con los planteles que actualmente tienen, al mantenerse sus respectivas obligaciones deportivas dentro de la Liga de Ascenso. La competencia queda así definida con 36 equipos y sin la incorporación de El Carbonal FC. El torneo Apertura arranca el 22 de agosto.