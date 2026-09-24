Real Sociedad derrota al Victoria y dejan dardo: "Les queda paquete ilimitado"

Real Sociedad se quedó con los tres puntos frente al Victoria y, después de la victoria, los aceiteros aprovecharon sus redes sociales para lanzar un mensaje con dedicatoria incluida al creador de contenido hondureño Carlos Espina, quien había protagonizado una apuesta previa al compromiso. El conjunto de Tocoa celebró el triunfo con entusiasmo y dejó claro que esta vez no hubo espacio para excusas. “¡GANÓ LA REAL, CARAJO!”, publicó el club en sus redes sociales, acompañando el mensaje con emojis de celebración y destacando que fueron 90 minutos, tres puntos y una noche para festejar.

Sin embargo, el mensaje no quedó únicamente en la celebración deportiva. Real Sociedad recordó a Espina y, con tono de burla, escribió: “Y tranquilos, al de redes todavía le queda paquete ilimitado, así que todavía queda bastante por publicar”, haciendo referencia a la actividad del creador de contenido en plataformas digitales. La publicación tuvo como antecedente una apuesta realizada antes del partido. Ricardo Elencoff, presidente de Real Sociedad, había retado a Carlos Espina a apostar 10 mil dólares por el resultado del encuentro, por lo que el triunfo de los aceiteros sirvió para alimentar la rivalidad en redes sociales. Con la victoria, Real Sociedad consiguió tres puntos importantes en su lucha por mejorar su posición en la tabla del torneo Apertura. El resultado de 3-1 también le permitió al conjunto aceitero abandonar los puestos de la parte baja y tomar un respiro en la clasificación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE