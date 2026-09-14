Liga de Ascenso tendrá nueva junta directiva tras salida de Inés Chinchilla

La Liga de Ascenso de Honduras tendrá una nueva junta directiva luego de la salida de José Inés Chinchilla de la presidencia, un movimiento que se produce después de que el Olimpia Occidental, club al que representaba, perdiera su condición de equipo participante en la segunda división del fútbol hondureño. Chinchilla había asumido la presidencia de la Liga de Ascenso en 2023, luego de la salida de Joel Sandoval. Durante su gestión estuvo al frente de la organización de la segunda división y consiguió, entre otras cosas, acuerdos comerciales para la competencia. Sin embargo, la situación cambió tras la salida del Olimpia Occidental de la categoría.

El conjunto de La Entrada, Copán, fue declarado descendido administrativamente en agosto de 2026. La decisión estuvo relacionada con problemas económicos y demandas de exjugadores, además de una situación de insolvencia que terminó provocando que el club perdiera su plaza en la Liga de Ascenso. Con la salida del Olimpia Occidental, Chinchilla dejó de tener un club participante al cual representar dentro de la estructura de la Liga. Y este punto es fundamental para entender el cambio en la presidencia, ya que las propias bases establecen requisitos específicos para quienes forman parte de la junta directiva. El artículo 34 del reglamento señala, en su numeral 2, que los integrantes de la Junta Directiva de la Liga deben cumplir determinados requisitos. En el inciso b) establece que deben “haber sido miembro activo de la Junta Directiva del club que representa durante tres de los últimos cinco años”. La disposición tiene dos elementos importantes. Por un lado, establece una experiencia previa, ya que exige haber formado parte de la directiva del club durante tres de los últimos cinco años. Pero, además, utiliza la expresión “del club que representa”, lo que implica que debe existir una vinculación con un equipo que tenga derecho a estar representado dentro de la Liga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En otras palabras, no basta únicamente con haber sido directivo de un club en el pasado. Para ejercer la representación dentro de la junta de la Liga de Ascenso debe existir también una relación vigente con un equipo que forme parte de la categoría. Ese es precisamente el punto que afecta a Chinchilla. Al dejar Olimpia Occidental de pertenecer a la Liga de Ascenso, el dirigente ya no tendría un club participante al cual representar dentro de la organización.