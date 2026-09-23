Cuatro equipos se acercan a octavos de Liga Ascenso: así marchan las tablas

La emoción de la división de plata se intensifica tras completarse la primera vuelta de la fase de grupos. La Liga Nacional de Ascenso de Honduras ha entrado en una etapa crucial en su Torneo Apertura 26-27, estrenando una atractiva estructura de competencia.
En el marco del Grupo A, la actividad estuvo cargada de notables celebraciones. El líder invicto, CD Hondupino, ratificó su absoluto dominio al derrotar con solvencia 3-1 a INFOP, encadenando puntaje perfecto. Por su parte, CD FAS consiguió un valioso triunfo a domicilio por 3-2 sobre Eagles Sport para mantenerse como escolta directo.
En otros frentes del mismo sector, CD San Rafael superó de manera ajustada 3-2 al CD Gimnástico, mientras que Real Tegus sumó completo al batir 2-1 a la AFFI Academia. Completaron la jornada la victoria de la mínima de CD Cedeño 1-0 ante Arsenal SAO y el opaco empate sin goles entre Meluca FC y CD Pirata.
El Grupo B fue testigo de una verdadera exhibición de poderío ofensivo. La nota más alta la dio la escuadra de Parrillas One, firmando una apabullante goleada de 6-0 en su visita a CD Cuervos, lo que consolida su condición de puntero y la ofensiva más temible del certamen.
Asimismo, Honduras Progreso dio cuenta de un golpe contundente en condición de visitante al vencer por un abultado 6-2 a CD Suyapa. El cuadro de Palestino FC también sacó rédito en patio ajeno al derrotar 2-1 a Cruz Azul Opoa, mientras que los duelos entre Santo Domingo Savio contra FC Brasilia y Juventud Yoreña frente a FC Espartano culminaron con discretas igualdades de 0-0.
Por lo que respecta al reñido Grupo C, las pulsaciones se mantuvieron al límite. CD Vida se agenció una victoria vital de 1-0 sobre FC Santa Rosa, alcanzando la cima compartida del sector. Entretanto, Tela FC sacó provecho de su localía y derrotó 2-1 a CA Boca Junior, al tiempo que Municipal San Esteban cumplía con los deberes en casa imponiéndose por 1-0 sobre FC Estrella.
En un compromiso vibrante y de ida y vuelta, CD Social Sol triunfó en terreno ajeno 3-2 sobre la Real Sociedad, mientras que Juventus FC y CD Victoria dividieron honores tras firmar un rígido empate de 0-0.
FORMATO DE CLASIFICACIÓN
De acuerdo con el formato de competencia aprobado por la junta directiva para este torneo con grupos extendidos, clasificarán a la ronda de octavos de final los cinco mejores primeros lugares de cada grupo, acompañados por el mejor sexto lugar. Con estas plazas se estructurará el cuadro definitivo de los 16 clubes que disputarán la fase de eliminación directa en ruta por el ansiado boleto a la máxima categoría.