Cuatro equipos se acercan a octavos de Liga Ascenso: así marchan las tablas

La emoción de la división de plata se intensifica tras completarse la primera vuelta de la fase de grupos. La Liga Nacional de Ascenso de Honduras ha entrado en una etapa crucial en su Torneo Apertura 26-27, estrenando una atractiva estructura de competencia.

En el marco del Grupo A, la actividad estuvo cargada de notables celebraciones. El líder invicto, CD Hondupino, ratificó su absoluto dominio al derrotar con solvencia 3-1 a INFOP, encadenando puntaje perfecto. Por su parte, CD FAS consiguió un valioso triunfo a domicilio por 3-2 sobre Eagles Sport para mantenerse como escolta directo.