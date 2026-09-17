Carlos Espina saca la billetera y recompensa al Victoria por sus tres triunfos

El Victoria atraviesa un inicio soñado en el campeonato luego de encadenar tres triunfos consecutivos, una producción que llevó al presidente Carlos Espina a reconocer de inmediato el esfuerzo realizado por futbolistas y cuerpo técnico. El dirigente del conjunto ceibeño decidió premiar el buen momento deportivo con un bono de 15,000 dólares, cantidad que ronda los 400,000 lempiras, destinado a ser distribuido entre los integrantes del plantel y el cuerpo técnico. Espina hizo público el incentivo mediante sus plataformas digitales.

La entrega económica se produce cuando la Jaiba Brava disfruta del liderato de la clasificación, producto de un arranque perfecto en el certamen. Para dejar constancia del envío, el presidente compartió además el comprobante correspondiente a la transferencia internacional realizada. “Envié 15,000 dólares en bonos para que repartan entre jugadores y cuerpo técnico. Esto es para seguir motivándolos a que sigan ganando más partidos y, si Dios quiere, pronto estar en Primera División nuevamente”, manifestó Espina.