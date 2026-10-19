Polémica en el Ascenso: acta arbitral señala a Nerlin Membreño: "le empujó el pecho"

La derrota de Real Tegus por 2-1 frente a Piratas FC dejó mucho más que un resultado adverso en la penúltima jornada del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras. El entrenador Nerlin Membreño quedó en el centro de la polémica por su comportamiento hacia el cuerpo arbitral durante el encuentro.
En un video que circula sobre lo sucedido en el compromiso, se aprecia cómo el director técnico de Real Tegus reclama verbalmente a los árbitros. Las imágenes muestran al estratega expresando su inconformidad con palabras, en medio de un ambiente de tensión tras el desarrollo del partido, pero no se aprecia ningún golpe por parte del estratega.
El incidente también quedó reflejado en el apartado de observaciones del informe arbitral, donde se señala que Membreño, una vez expulsado, ingresó al terreno de juego y encaró de manera impulsiva al asistente número uno, al que le habría dado un empujón en el pecho.
Según el mismo documento, al minuto 76 el director deportivo de Real Tegus, Gerardo Valerio, se acercó al cuarto árbitro con un vaso que contenía líquido y se lo lanzó al rostro. El reporte también indica que el escenario se encontraba en óptimas condiciones y que hubo presencia policial y servicios de la Cruz Roja.
De esta manera, la caída por 2-1 ante Piratas FC terminó marcada por los incidentes reportados contra el equipo arbitral, en un compromiso correspondiente a la penúltima fecha del Apertura. Ahora, lo ocurrido podría tener repercusiones disciplinarias, dependiendo de las determinaciones que adopten las autoridades de la Liga de Ascenso a partir del informe arbitral.