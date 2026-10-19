Polémica en el Ascenso: acta arbitral señala a Nerlin Membreño: "le empujó el pecho"

La derrota de Real Tegus por 2-1 frente a Piratas FC dejó mucho más que un resultado adverso en la penúltima jornada del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras. El entrenador Nerlin Membreño quedó en el centro de la polémica por su comportamiento hacia el cuerpo arbitral durante el encuentro.

En un video que circula sobre lo sucedido en el compromiso, se aprecia cómo el director técnico de Real Tegus reclama verbalmente a los árbitros. Las imágenes muestran al estratega expresando su inconformidad con palabras, en medio de un ambiente de tensión tras el desarrollo del partido, pero no se aprecia ningún golpe por parte del estratega.