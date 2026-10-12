Liga de Ascenso: seis equipos confirman su clasificación a octavos de final

La jornada dominical de la Liga de Ascenso dejó resultados importantes en la lucha por la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura, con el Club Deportivo Victoria como uno de los grandes protagonistas al imponerse 1-3 al Estrella FC en Roatán. La actividad también dejó victorias sufridas y equipos que continúan peleando por mantenerse con vida en la competencia.

La Jaiba Brava celebró en territorio insular luego de remontar al Estrella FC en la cancha de Diamond Rock. El conjunto ceibeño mostró sus garras en condición de visitante para llevarse tres puntos fundamentales, en un encuentro donde Félix Crisanto, exjugador del Victoria, aplicó la conocida ley del ex al marcarle a su antigua institución, aunque evitó festejar efusivamente por respeto a su pasado con el club.