Tres ya están clasificados: así se jugará la jornada 9 de la Liga de Ascenso

La emoción de la Liga de Ascenso de Honduras continúa este fin de semana con la disputa de la jornada nueve del torneo Apertura 2026-2027, aprovechando el Feriado Morazánico para ofrecer una atractiva cartelera futbolística en diferentes municipios del país. Hasta el momento, solamente tres equipos han asegurado su clasificación a los octavos de final: Vida, Palestino y Hondupino. Con dos jornadas pendientes para concluir las vueltas regulares, varios clubes buscarán dar un paso importante hacia la siguiente fase y mejorar su posición en la tabla para tener la ventaja de cerrar como locales en los octavos de final. La competencia entra en una etapa decisiva, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación.

En el grupo A, Arsenal SAO viajará hasta Taulabé, Comayagua, con la misión de conseguir su boleto a la liguilla frente a Eagles Sports. Por su parte, INFOP intentará hacer historia y alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa cuando se mida este sábado al Meluca FC en el estadio Cornelio Santos. En el grupo B, Pumas FC protagonizará un atractivo enfrentamiento contra Brasilia, en un duelo donde ambos equipos buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a los octavos de final. Mientras tanto, Parrillas One intentará celebrar la clasificación junto a su afición este domingo, cuando reciba al Cruz Azul Opoa en el estadio Luis Girón.

La actividad del grupo C tendrá como protagonista al CDS Vida, que buscará afianzarse en el primer lugar cuando enfrente este sábado al Municipal San Esteban en La Ceiba. Asimismo, Victoria, conocido como la Jaiba Brava, viajará el domingo a Roatán para medirse al Estrella FC en las canchas Diamond Rock, con la intención de conseguir una victoria que lo acerque a la liguilla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por otra parte, Real Sociedad tratará de cerrar de la mejor manera posible una complicada campaña en el Apertura 2026-2027, cuando se enfrente a Juventus con la necesidad de sumar de tres. Con la jornada nueve en marcha, el Feriado Morazánico promete emociones en la Liga de Ascenso, donde varios clubes se juegan buena parte de sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

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