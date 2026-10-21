Así es la nueva vida de Esteban Espíndola, exjugador de Olimpia: a esto se dedica en USA

El exdefensor argentino Esteban Espíndola, recordado por su paso por Olimpia y Marathón, sorprende con su nueva vida en Estados Unidos luego de retirarse del fúrbol profesional.
Un giro rotundo ha tomado la vida de Esteban Espíndola, exdefensor central argentino que militó en Olimpia y Marathón de Honduras, además del Deportivo Saprissa de Costa Rica. Tras retirarse del fútbol profesional a los 31 años, ahora vive una etapa marcada por la fe y el crecimiento personal.
El exfutbolista volvió a llamar la atención, pero esta vez lejos de los estadios. Radicado actualmente en Estados Unidos, Espíndola apareció recientemente en una iglesia de Dallas, Texas, donde compartió un testimonio espiritual ante decenas de feligreses.
Luciendo la camiseta de la Selección Argentina y con una Biblia en sus manos, el antiguo defensor subió al escenario para relatar diferentes episodios de su vida. Su intervención estuvo centrada en las experiencias personales que marcaron su camino y en el papel de la fe durante los momentos difíciles.
Durante su testimonio, el argentino habló sobre cómo el encuentro con su fe cristiana le permitió recuperar la paz y encontrar un nuevo propósito. Su relato reflejó una transformación personal que ahora ocupa un lugar importante en su vida, después de abandonar las canchas.
Uno de los episodios más sensibles que compartió fue la enfermedad que atravesó su madre. Espíndola recordó aquella etapa complicada mientras su carrera futbolística avanzaba, una experiencia que influyó en su manera de comprender las dificultades y afrontar los desafíos personales.
El exdefensor también reflexionó sobre el valor de los momentos difíciles y la importancia de mantener la esperanza cuando las circunstancias se complican. Ante los asistentes, transmitió un mensaje de fe y consuelo basado en las experiencias que ha vivido a lo largo de los años.
Espíndola construyó parte de su trayectoria profesional en Centroamérica, donde defendió los colores de Olimpia y Marathón en la Liga Nacional de Honduras. Su recorrido también incluyó al Deportivo Saprissa de Costa Rica, uno de los clubes más reconocidos del fútbol regional.
Su etapa en Olimpia fue breve, con 14 partidos disputados durante su paso por la institución merengue en 2018. Aunque no conquistó títulos con el conjunto albo, aquella experiencia representó uno de los capítulos de su recorrido por el balompié hondureño.
Posteriormente, el argentino se incorporó a Marathón, donde continuó su carrera en Honduras antes de buscar nuevos retos profesionales. Su recorrido por distintos equipos de la región le permitió conocer diferentes realidades del fútbol y construir una experiencia que hoy aprovecha en otra faceta.
En abril de 2023, Espíndola anunció su retiro del fútbol profesional a los 31 años. Su decisión marcó el cierre de una etapa como jugador, pero no significó una despedida definitiva del deporte, al que continúa vinculado mediante actividades relacionadas con la representación de futbolistas.
Actualmente, el argentino trabaja como agente e intermediario a través de NOSS Football Agency. Desde esa plataforma, se enfoca en impulsar y acompañar a jóvenes talentos, ayudándolos a explorar oportunidades y avanzar en sus respectivas carreras dentro de la industria futbolística.
Su nueva faceta también está acompañada de preparación académica. Espíndola obtuvo recientemente el título de Director Deportivo por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en Argentina, una formación que fortalece sus conocimientos sobre gestión y desarrollo dentro del deporte.
Con esta preparación, el exjugador busca ampliar su participación en el fútbol desde una perspectiva ejecutiva. Su experiencia como profesional le permite conocer de primera mano los desafíos que afrontan los deportistas y la importancia de contar con orientación durante las distintas etapas de sus carreras.
La combinación de su trabajo como representante y su compromiso con la fe refleja una etapa diferente para el exdefensor de Olimpia. Aunque ya no compite en el terreno de juego, continúa construyendo un camino ligado al deporte y a las experiencias personales que considera fundamentales en su vida.
Así, Esteban Espíndola escribe un nuevo capítulo después de su retiro. Entre su labor con jóvenes futbolistas, su formación como director deportivo y sus testimonios espirituales, el antiguo jugador de Olimpia y Marathón busca desarrollar una vida con propósitos que van más allá del fútbol profesional.