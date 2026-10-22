Motagua buscará la épica en Costa Rica: fecha y hora de la vuelta ante Alajuelense

El Motagua no pudo aprovechar su condición de local y empató 0-0 frente a la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Ahora, el Ciclón Azul tendrá que viajar a Costa Rica para buscar el boleto a la gran final del torneo regional. El encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves 29 de octubre, a las 8:00 de la noche, hora de Honduras, en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, donde los dirigidos por Javier López tendrán el desafío de imponerse ante el vigente tricampeón de la competición.

Tras la igualdad sin goles en el estadio Nacional Chelato Uclés, la serie queda completamente abierta y ambos clubes mantienen intactas sus posibilidades de avanzar. Motagua necesitará mostrar una versión ofensiva más efectiva en territorio costarricense si quiere superar al único campeón del torno de Cocnacaf. El reglamento establece que, en caso de empate en el marcador global al finalizar el tiempo reglamentario del partido de vuelta, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Si la igualdad persiste, se disputarán tiempos extra y de ser necesario, una tanda de penales para definir al clasificado.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÍA LA FINAL EL GANADOR DE LA LLAVE?

El ganador de esta semifinal entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentará en la gran final al vencedor de la otra llave, que protagonizan el Olimpia y el Cartaginés. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el partido de ida, el conjunto costarricense consiguió una ventaja mínima, por lo que los Albos tendrán que remontar el marcador en el encuentro de vuelta, programado para el próximo miércoles 28 de octubre, a las 9:00 de la noche, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.