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Marathón acaricia la Champions de Concacaf 2027: fecha y hora clave para clasificar

El Monstruo Verde derrotó al Alianza FC en el duelo de ida del play-in y acaricia el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Marathón acaricia la Champions de Concacaf 2027: fecha y hora clave para clasificar

Marathón tiene medio boleto para participar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.
20 de octubre de 2026 a las 21:43

Marathón dio el primer paso hacia la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 tras remontar y vencer 2-1 al Alianza FC de El Salvador en el partido de ida del Play-In de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El conjunto salvadoreño se adelantó en el marcador con un gol de Harold Osorio, pero Nicolás Messiniti y Damin Ramírez aparecieron para darle vuelta al resultado y asegurar el triunfo del Monstruo Verde ante su afición.

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Ahora, el equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman buscará sellar su boleto en territorio salvadoreño, donde volverá a enfrentarse al Alianza FC el próximo martes 27 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Jorge “El Mágico” González.

¿QUÉ NECESITA MARATHÓN PARA CLASIFICAR?

Gracias al triunfo por 2-1 en San Pedro Sula, Marathón llegará al encuentro de vuelta con ventaja en el marcador global y dependerá de sí mismo para conseguir la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

El Monstruo Verde avanzará si gana nuevamente o consigue un empate en suelo salvadoreño. Si pierde por un gol de diferencia, la serie quedará empatada en el marcador global y si esto sucede, el primer criterio de desempate será el gol de visitante.

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Si ambos equipos también igualan en ese apartado, se jugarán tiempos extras de 30 minutos, divididos en dos períodos de 15, en el Estadio Jorge "El Mágico" González; los goles anotados durante la prórroga no contarán como criterio de gol de visitante. Si la igualdad persiste, el clasificado a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 se definirá mediante una tanda de penales.

En cambio, si Alianza FC gana por dos o más goles de diferencia, el conjunto salvadoreño remontará la eliminatoria y obtendrá el boleto al torneo más importante a nivel de clubes en la región.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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