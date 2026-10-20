Marathón acaricia la Champions de Concacaf 2027: fecha y hora clave para clasificar

Marathón dio el primer paso hacia la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 tras remontar y vencer 2-1 al Alianza FC de El Salvador en el partido de ida del Play-In de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. El conjunto salvadoreño se adelantó en el marcador con un gol de Harold Osorio, pero Nicolás Messiniti y Damin Ramírez aparecieron para darle vuelta al resultado y asegurar el triunfo del Monstruo Verde ante su afición.

Ahora, el equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman buscará sellar su boleto en territorio salvadoreño, donde volverá a enfrentarse al Alianza FC el próximo martes 27 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Jorge “El Mágico” González.

¿QUÉ NECESITA MARATHÓN PARA CLASIFICAR?

Gracias al triunfo por 2-1 en San Pedro Sula, Marathón llegará al encuentro de vuelta con ventaja en el marcador global y dependerá de sí mismo para conseguir la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El Monstruo Verde avanzará si gana nuevamente o consigue un empate en suelo salvadoreño. Si pierde por un gol de diferencia, la serie quedará empatada en el marcador global y si esto sucede, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE