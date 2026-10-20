Espinel descarta un 'fracaso' si queda eliminado y sorprende: "Cartaginés es favorito"

El técnico de Olimpia también mostró su desacuerdo con quienes califican de fracaso una eliminación, en referencia a lo ocurrido en la edición anterior de la Copa Centroamericana , cuando los merengues quedaron fuera en las semifinales: “La palabra fracaso en mi vocabulario no existe”, manifestó Espinel , quien defendió el trabajo realizado por su equipo y aseguró que perder no significa que todo se haya hecho mal: “¿Se consigue un objetivo o no se consigue un objetivo? ¿Se gana o se pierde? Es parte del juego”, añadió el uruguayo.

Espinel también destacó el crecimiento colectivo de Olimpia y explicó que una de las claves de su buen rendimiento en el torneo ha sido la participación de todo el plantel, por encima de las individualidades: “Por encima de cualquier individualidad está el trabajo en equipo”, afirmó el entrenador, quien considera que el equipo ha aprendido de la experiencia de la edición anterior. Además, advirtió que la serie será muy diferente a la del semestre pasado y elogió al rival al señalar que Cartaginés es un equipo “mucho mejor desde el punto de vista futbolístico y de experiencia” que el que enfrentaron anteriormente.

Este partido, yo hablaba ahora con don Amarini sobre estadísticas. Obviamente, las estadísticas no juegan. Viene o tendrá que romperse el invicto de alguno de los dos equipos: ustedes están invictos y Cartaginés también está invicto en casa. ¿Cómo toman este partido?



Muy contentos de estar nuevamente en Cartago. La verdad es que siempre que venimos acá, como ocurrió en el campeonato anterior, nos han tratado muy bien. Así que para nosotros es un privilegio estar acá. Más allá de la magnitud del partido y de la distancia a la que estamos, es un orgullo para nosotros. En cuanto al encuentro, creo que es un partido con mucho condimento. Usted mencionaba algunos partidos en los que no hemos perdido en esta Copa, y ambos equipos llegamos en un momento muy bueno a nivel local. Entonces, creo que las estadísticas podrán decir algunas cosas a favor de uno o de otro, pero, en líneas generales, nosotros, desde el punto de vista de nuestro trabajo, nos enfocamos pura y exclusivamente en el partido que nos toca jugar mañana. No nos interesa nada más, ni lo que viene, ni lo que pasó, ni lo que se ha hecho. Nosotros siempre tenemos que demostrar en cada partido que jugamos, por ser el equipo que somos de Centroamérica, que mantenemos la esencia de lo que es Olimpia. Creo que mañana no será la excepción. Vamos a tener que trabajar duro y enfrentaremos a un rival durísimo, durísimo. Para la gente, especialmente, es un partido para disfrutar. Para nosotros, que somos los protagonistas, jugadores y técnicos, a veces el estrés no nos permite disfrutarlo, pero creo que es un encuentro para disfrutar porque tiene grandes jugadores en ambos lados.

Por la posición de Olimpia en el ranking de Concacaf, es evidente que es uno de los equipos más importantes de Centroamérica, pero hace rato que no gana a nivel internacional. Ahora que comienzan estas semifinales, ¿con cuánta presión llega esta serie contra Cartaginés? ¿Hay un poco más de presión en comparación con años anteriores?



En lo personal, nos encuentra en un momento muy bueno. La presión en Olimpia está desde que llegué hace dos años, jugando partidos locales, amistosos o centroamericanos. La presión siempre está. Ya nos hemos adaptado bastante bien y es parte de la historia del club, que siempre ha jugado cosas importantes. Estuvimos muy cerca de jugar la final en el campeonato pasado de la Copa Centroamericana. Fue una fatalidad lo que pasó en ese partido. No tengo duda de que éramos candidatos para ganar el campeonato, pero por detalles no pudimos conseguir ese título internacional. Sin embargo, eso ya pasó y ahora el presente es este. Tenemos una oportunidad, no sé si llamarla revancha, porque la revancha también es parte del fútbol, pero siempre hay que vivir el presente. Hoy tenemos una oportunidad que comienza mañana: llegar nuevamente a una final, como se merece Olimpia y como tiene que estar siempre, peleando los campeonatos. Eso no significa que tengamos que dejar que la presión nos juegue una mala pasada. Vuelvo a repetir: seguramente, después del partido de mañana, tendremos presión cuando juguemos en el campeonato local. Creo que tenemos un grupo de jugadores referentes que ya han vivido estas experiencias y han salido campeones. No sé cuántos equipos tienen la posibilidad de contar con un plantel como el nuestro, con jugadores que han sido campeones a nivel internacional. Esa experiencia nos da tranquilidad para afrontar esta clase de partidos. Esperemos que eso que usted menciona, que hace tiempo no ganamos un título internacional, pueda cambiar en este campeonato. Pero vuelvo a repetir: hay cuatro equipos que quieren lo mismo, cuatro equipos que están pasando por un buen momento. Entre ellos estamos nosotros y mañana tendremos el primer examen para acercarnos a ese sueño que todos tenemos de conseguir una copa internacional.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En estas fases de semifinales de la Copa Centroamericana se enfrentan equipos hondureños con equipos costarricenses. El reflejo de eso también está en la otra serie. ¿Qué diferencias encuentra entre el fútbol hondureño y el costarricense? ¿Siente algún grado de superioridad de alguna de las dos ligas? ¿Cómo ve a Cartaginés de cara al partido?



La diferencia entre el fútbol hondureño y el costarricense habría que analizarla más desde la interna del fútbol de Costa Rica. Yo conozco el fútbol de acá, miro algunos partidos y analizo rivales. En este caso, a Cartaginés; también he jugado contra Saprissa. Desde el punto de vista futbolístico, creo que no hay una diferencia pronunciada. Las ligas son muy parecidas. De hecho, los campeonatos locales están siendo disputados por varios equipos y las primeras posiciones están muy peleadas tanto en Honduras como acá. Hablar de cuál liga es mejor o cuál está en un mejor momento es complicado. Yo diría que incluso a nivel de selecciones están bastante parejas, con sus incertidumbres. En ese sentido, no veo una preponderancia de una liga sobre la otra. Estamos viendo dos equipos que están demostrando un buen nivel y que son competitivos en ambos frentes. Eso es muy importante, porque no es fácil jugar cada tres o cuatro días y mantener la exigencia. Los dos equipos tenemos presión. Como decía Edwin, Cartaginés también es un equipo grande de Costa Rica y tiene la obligación de ganar cada fin de semana en el campeonato local. Creo que las condiciones de ambos equipos y de las dos ligas se asemejan mucho. Lo que sí estoy seguro es de que, al ver las dos semifinales que se disputan, ambas ligas están en un nivel superior al de otras de Centroamérica, porque se está demostrando que sus clubes están llegando a definir el torneo.

Regresa Jorge Benguché, un jugador que ya les ha hecho daño a los equipos ticos. ¿Qué importancia tiene recuperarlo para estas semifinales de la Copa Centroamericana?



Jorge Benguché es un viejo conocido, es el goleador de la Copa Centroamericana, pero no solamente el goleador de las Copas, sino en Olimpia es uno de los referentes, y que también ha conseguido este título jugando por Olimpia. Para nosotros, por supuesto, cada jugador que tenemos en el plantel es importante, todos son importantes, no importa la edad, todos son importantes porque precisamos de todos. Jorge tuvo la mala suerte de tener varios días de tener un problema de lesión y no tenerlo, y trabajó duro, está trabajando muy duro para agarrar el nivel que todos ustedes conocen, no lo tengo que hablar yo, lo que es Jorge Benguché. Y por supuesto, estamos felices con todos, no estamos felices con todos, como también estamos felices con alguna ausencia, como la de Michaell Chirinos, viejo conocido de ustedes también, que es un jugador que para nosotros, no solamente en el grupo, en la interna, en el día a día es importante, sino es un líder futbolístico. Emmanuel Hernández, nuestro lateral izquierdo, que lo habíamos traído para este semestre también, que fue intervenido y bueno, hay cosas que te da y otras cosas que te quita en este juego. Pero en líneas generales estamos muy contentos con todos los jugadores que hoy vinieron, que hoy están participando de este partido, y bueno, ojalá que cada uno de ellos aporte lo que debe aportar para sacar el grupo adelante, que es lo más importante.

¿Cómo explicarle a los demás, incluso cuando se pierde, que se han hecho bien las cosas? El año pasado fueron eliminados en penales y venían igual que este año, haciendo un gran torneo y cuando quedan eliminados, la primera palabra que se dice es fracaso. ¿Cómo cambiar eso en la gente, en el periodismo en general?



Esa palabra fracaso generalmente se usa con aquellos equipos que la gente, el periodismo, como Olimpia, lo tienen y por lo que ha ganado y por la historia que tiene, como el equipo más, en este caso, el equipo más grande de Centroamérica. Y por supuesto, cuando no conseguís un objetivo, la respuesta inmediata es eso, o el análisis inmediato es eso. Yo no estoy de acuerdo, pero dirigiendo un equipo grande o dirigiendo un equipo menor, me ha tocado de los dos lados en esta trayectoria como entrenador. Yo creo que la palabra fracaso primero hay que buscar en el diccionario qué es lo que significa. Pero el que trabaja todos los días, el que lucha para mejorar, el que siempre tiene la voluntad de levantarse cada día y hacer posible su sueño en su trabajo. Ustedes lo suyo, nosotros lo nuestro. Y a veces podemos tener días buenos, a veces no tan buenos, pero si no sale ese día bueno, no es fracaso. Es algo que hay que seguir trabajando y un aprendizaje para seguir mejorando. Sí, nosotros tuvimos esa desilusión en ese campeonato pasado, porque la verdad fue rarísimo, raro cómo se dio. Pero bueno, cada uno usa la palabra que quiere para analizar algo. Nosotros sabíamos que no habíamos fracasado porque habíamos luchado hasta lo último y habíamos dado todo en la cancha, y nos miramos a la cara y eso es lo más importante, que dimos todo. Entonces, la palabra fracaso en mi vocabulario no existe. ¿Se consigue un objetivo o no se consigue un objetivo? ¿Se gana o se pierde? Es parte del juego. ¿Se gana? Hay que seguir trabajando para el próximo partido. ¿Se pierde? Y hay que seguir trabajando para el próximo partido. Entonces, esa es la mentalidad que le hemos inculcado un poco a este grupo, que más allá de ganar cosas, que en los últimos, al menos en lo que estamos nosotros, y varios jugadores han ganado muchas cosas, no se cansen de ganar, no se cansen de jugar a ganar. Que a veces se puede dar, a veces no, pero bueno, el intentar está el premio. Y bueno, yo creo que fracasar intentando jugar y haciendo digna la profesión, para nosotros no existe.

Eduardo, le consulto porque esta edición de la Copa Centroamericana se veía dedicada para Olimpia. A pesar de que, por ejemplo, en la edición pasada hicieron un gran papel, en este torneo sin duda han mejorado: están invictos, llevan 15 goles y han recibido apenas tres. ¿Qué ha mejorado respecto a Olimpia en el torneo anterior para que ahora sí se les pueda dar esta Copa Centroamericana?



Bueno, a ver, el nivel que está teniendo el equipo siempre depende de muchas variantes. Vamos a hablar de la Centroamericana. Yo creo que lo que sí se ha resaltado en Olimpia es que, independientemente de los jugadores que juegan, si ustedes han visto las alineaciones en los torneos, en este torneo no ha sido siempre la misma escena. Eso es lo que significa que por encima de cualquier individualidad está el trabajo en equipo. Cuando no hay un compañero, hay otro, porque le hemos dado minutos a todos los jugadores, tanto a nivel internacional como a nivel local, y eso ha potenciado lo futbolístico. Más la experiencia que hemos recibido en lo personal. La edición pasada fue nuestra primera Copa Centroamericana, donde no conocíamos, y eso también lleva un aprendizaje, lleva una enseñanza, como decía, también de los errores, donde no conseguís el objetivo se aprende mucho. Entonces yo creo que, en ese sentido, el plantel, por ahí en otras ediciones apelaba mucho más a la jerarquía de experiencia, de individualidades, porque había otra clase de jugadores muy ganadores. Y hoy estamos convencidos de que tenemos jugadores de jerarquía, pero no tanta cantidad como teníamos en otras ediciones, y hay que apelar a lo que es el conjunto, el equipo. Y yo creo que en esto, en un juego de equipo, a la larga es mucho más productivo. Y de hecho creo que eso ha potenciado, como todos tienen la ilusión de poder jugar y nadie tiene un lugar ganado, cada día se esfuerzan al máximo y eso se potencia. Yo creo que ha habido un mejoramiento a nivel colectivo del equipo, que nos ha llevado por ahí a mantenernos en esta Copa, como en las actuaciones que tú estás diciendo, así que seguiremos siguiendo sobre eso.