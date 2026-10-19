Rafa Villeda sueña con final ante Motagua: “Se le ha dado la prioridad a este torneo”

“La verdad que estamos contentos de poder estar a las puertas de una semifinal en un torneo importante como es la Copa Centroamericana . La verdad que para nosotros se le ha dado la prioridad a este torneo porque sabemos lo que representa, no solo para nosotros sino que para nuestra afición, el poder tener la posibilidad de conquistar otro título internacional”, comenzó diciendo a su salida a Costa Rica.

El presidente de Olimpia, Rafael Villeda, no oculta sus altas expectativas de cara a las instancias decisivas de la Copa Centroamericana. Con el equipo merengue firme en la pelea por el título internacional, el máximo directivo blanco confesó su deseo de ver una final soñada ante Motagua , un escenario que, a su juicio, le daría un enorme realce al fútbol hondureño.

“Enfrentarlo pues no será fácil; el Cartaginés está pasando por un buen momento también, está empatado en primer lugar en el fútbol de Costa Rica y obviamente en semifinales. Así es que no será un partido fácil, pero pues esperamos que podamos traer un buen resultado de Costa Rica para cerrar la serie y la clasificación, si Dios quiere, aquí en Tegucigalpa con un estadio a reventar, con una verdadera fiesta blanca como debe de ser”, comentó Villeda.

En cuanto al panorama del combinado patrio, Villeda reflexionó sobre el rendimiento reciente bajo el mando de José Francisco Molina y la dirección deportiva de la FFH. Aunque reconoció que los resultados en la Nations League no fueron los esperados por la afición catracha, el dirigente instó a la paciencia y señaló que aún es muy pronto para juzgar drásticamente el proyecto.

Presidente, muy satisfecho me imagino: primer lugar en Liga Nacional, una campaña también perfecta en la Copa Centroamericana. Como directivo, ¿Cómo se siente?

Claro que sí, muy contento pues de que las cosas, como se planificaron, pues vayan por el camino que planificamos, por el camino correcto, encaminados lógicamente pues hasta lo que queremos al final, que realmente eso es lo que va a poder evaluar realmente la temporada o los primeros seis meses de la temporada, que será pues ver la posibilidad de obtener esos títulos. Afortunadamente arrancamos bien ganando la Supercopa, así es que ahora bueno, esperamos que se puedan lograr esos títulos que faltan todavía en el semestre. Vamos por buen camino, como usted bien lo dice, pero pues obviamente lo más importante es estar allá por el mes de diciembre.

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Rafa, por la historia del equipo Olimpia, ¿es una obligación estar en la final?

Yo creo que en las Copas Centroamericanas para nosotros sí debe de ser una obligación poder disputar la gran final y tratar de ganar el campeonato. Creo que por lo que representa Olimpia debe de estar tratando de conquistar ese título. Creo que ya a nivel de la Champions de Concacaf es un poco más difícil, obviamente porque la competencia la verdad que, como todos sabemos, pues es desigual en cuanto a inversiones; pero en las centroamericanas pues yo creo que sí un equipo como Olimpia debería de aspirar cada año a poder tratar de ganar el torneo. Lógicamente sabemos pues que no hay equipo invencible; pues hasta Alajuelense ha tenido tres títulos seguidos, pero no necesariamente eso significa que siempre la va a ganar. Pero pues como equipo grande, pues definitivamente que debemos de exigirnos a tratar de ganar cada una de las ediciones de la Copa Centroamericana.

¿Cuánta ilusión le genera ver el crecimiento que han tenido los jóvenes en Olimpia, ver que están en unas instancias finales, y saber que están dos equipos hondureños en una semifinal y saber que el próximo torneo hay cuatro hondureños en ese torneo?

Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos por el trabajo que ha venido realizando el profesor con la oportunidad que se le ha estado brindando al nuevo talento que tiene el club. Y obviamente pues también contentos porque los muchachos están respondiendo, y la verdad que eso nos llena de gran satisfacción: ver pues que lo que se ha venido trabajando puede venir a dar buenos frutos con estos muchachos. Y de ahí pues, en relación al hecho de que hayan dos equipos hondureños en semifinales, creo que es fabuloso. Yo creo que son resultados que en estos tiempos necesita el fútbol hondureño. Ojalá que se pudiera dar la final Olimpia-Motagua; creo que sería todavía mucho mejor pues para el fútbol hondureño poder tener una final y demostraría pues que los equipos hondureños tienen la capacidad para competir a nivel internacional. Y obviamente también eso implica pues que también pueda beneficiar de alguna u otra manera a nuestra selección nacional, que también es el máximo representante pues del fútbol hondureño.

Eduardo Espinel el domingo puso en duda una posible renovación con Olimpia por el tema de que se siente amateur por lo que se vive en la Liga Nacional. ¿Cómo tomó estas palabras usted y si ya existen pláticas para una posible renovación con Eduardo Espinel?

Bueno, yo lo entiendo, pues la verdad que hay situaciones a nivel del fútbol hondureño que a uno le gustaría que definitivamente mejoraran. Creo que hay mucho por mejorar, pero pues yo creo que a nivel de Olimpia pues nos sentimos que sí somos un equipo profesional. Yo creo que pues el profesor obviamente se decepciona de algunas situaciones que nos toca enfrentar, pero bueno, creo que él está contento pues también en Olimpia. Han habido así conversaciones informales sobre la posible renovación, pero pues vamos a darle más seguimiento a eso. Pues como lo dije hace algunos días, yo en lo personal pues siento que sería lo mejor pues para el Olimpia que pudiéramos renovar al profesor, que pudiera continuar con nosotros. Pero bueno, es algo que esperamos que se pueda definir en las próximas semanas, diría yo. Tal vez en el caso mío no depende de lo que pueda pasar tanto en la Copa Centroamericana como en la Liga, porque pues yo creo que el trabajo cuando es bueno amerita continuarlo. Yo creo que la demostración que ha hecho él, especialmente en estos primeros meses de este tiempo con la combinación de cómo han logrado rotar a los jugadores, como las oportunidades que le está brindando a los jóvenes, creo que es algo de valorar bastante y creo que demuestra que tiene la capacidad para poder estar en una institución como Olimpia.

¿Le hace recordar este momento, presidente, a la etapa, por ejemplo, cuando don Héctor Vargas siguió ese proceso con don Rafael Ferrari de poder darle un proceso a estos jóvenes?

Hoy se ven muchos jóvenes también teniendo participación. No sé si lo podemos comparar a ese semillero...Bueno, yo creo que en algunos casos sí, pues; pero creo que también habían bastantes jugadores hechos ya en ese momento, no todos eran de debut. Pero bueno, son etapas digamos buenas que ya han tenido en la institución con diferentes entrenadores a los cuales han, de alguna u otra manera, evaluado y visto la posibilidad de darle chance a nuevos jugadores, pero también combinando obviamente con jugadores de experiencia, porque si nos vamos solo a jugadores jóvenes es mucho, creo yo, el riesgo que se puede correr en una institución como Olimpia. Pero creo que es un muy buen resultado el que se está obteniendo y la verdad que esperamos que los frutos se vayan viendo a lo largo de estas próximas temporadas con las oportunidades que se le están dando a estos muchachos, que tarde o temprano pues esperamos que también puedan estar conquistando campeonatos.

Rafael, cuando lo escucho hace unos instantes decir «bueno, tiene razón el profe Espinel, algunos nos decepcionamos de cosas que pasan en el fútbol hondureño», se me viene a la mente por ahí el tema de que usted ha renunciado a la Comisión de Selecciones. ¿Se cansó, se frustró de los resultados, de los malos procesos, de algunas cosas que pasaron ahí que tal vez no sabemos o qué pasó realmente para que usted renunciara, más ahora que le voy a agregar a la pregunta que estamos pasando un momento bastante gris y cada vez más gris con las selecciones hondureñas?

No, mire, yo en su momento, como les dije, yo renuncié porque yo creo que estuve un tiempo bastante largo como parte de la Comisión de Selecciones obteniendo buenos y después malos resultados; y pues ya creo que eran tres procesos en los que no se había podido lograr esa clasificación y pues yo decidí dar un paso al costado y que hubieran nuevas ideas o gente nueva que pudiera aportar, pero no necesariamente por situaciones que sentí en ese momento que había que mejorar. En el fútbol hondureño, como dice el profe, no ser amateur... pues yo creo que ahorita son situaciones que definitivamente creo que son muchas cosas por mejorar. Creo que a nivel de la Liga Nacional, en cuanto a los estadios o las canchas mejor dicho donde se está jugando, creo que es algo que tenemos que mejorar. Se hizo un gran trabajo a nivel de Condepor en el gobierno pasado con mejorar varias de las canchas naturales, pero creo que en el caso específico de estos dos estadios que tienen cancha sintética creo que hay mucho trabajo por hacer para mejorar. Pero también hay otro tipo de situaciones que han incomodado al profesor; así como él no las quiso tal vez expresar, yo tampoco quisiera hacerlo, pero son situaciones que a nivel dirigencial las hemos conversado con las personas a cargo para ver de qué manera se pueden ir mejorando por el bien del fútbol hondureño. Yo creo que si queremos estar compitiendo a nivel internacional, tanto a nivel de clubes como de selección, pues las mejoras tienen que empezar por casa. Yo creo que sí hay mucho trabajo por hacer en el fútbol hondureño para tratar de ir cada vez más acercándonos al fútbol más profesional del mundo.

¿Qué le pareció el trabajo de José Molina y los españoles? Usted habla de mejorarnos... ahorita casi nos quedamos en la Liga B y no clasificamos a cuartos de final de la Nations League, algo que siempre ha logrado Honduras.

Sí, yo creo que desgraciadamente no era lo que esperábamos. Yo creo que la Selección también debe aspirar a tratar de salir adelante y ganar los torneos en los que le toque participar, pero creo que tal vez es todavía muy temprano como para realmente tomar una evaluación del trabajo que se está haciendo a nivel de dirección deportiva y del cuerpo técnico. Siento que todavía falta darle un poco más de tiempo para poder hacer una verdadera evaluación de cómo se va desarrollando el trabajo. Esperamos que en noviembre y marzo, en la próxima fecha FIFA, se puedan ir mejorando esos resultados, que los jugadores que sean convocados también pongan su mejor esfuerzo para poder obtener resultados positivos por el bien del fútbol hondureño, pero también por el bien de ellos, que sé que también tienen aspiraciones importantes a nivel de títulos internacionales con la Selección Nacional.

Es del equipo más grande de Honduras. ¿Comparte el proceso? ¿Tiene que ir a la par de buenos resultados?

Es lo ideal, yo creo que eso es lo ideal obviamente, pero no siempre se va a dar. Pero reitero: yo creo que todavía es temprano como para poder evaluar bien un trabajo que comenzó este mismo año. En marzo creo que comenzó este año; creo que todavía es muy pronto, han sido pocas las veces que han tenido la oportunidad de juntarse y trabajar con los jugadores. Así que yo creo que todavía hay tiempo para dar. Yo creo que afortunadamente no se bajó a la Liga B, por lo menos eso hubiese sido todavía peor en cuanto a resultados; pero creo que seguimos ahí en la Liga A y hay que aprovechar el tiempo que viene para trabajar de la mejor manera posible, esperar que los jugadores que están en el extranjero puedan estar consolidándose mejor en sus clubes y que puedan venir en un mejor momento futbolístico para aportar a la Selección.