Revelan el tiempo que Buba López estará fuera y el nuevo proyecto del Real España

Luis Aurelio López afrontará un largo camino donde la meta final es volver a defender la portería de su querido Real España y esto luego de la fractura de tibia que sufrió en el último clásico ante Olimpia. El guardián de 33 años fue operado exitosamente y es el doctor del cuadro aurinegro, Emid Salinas quien dio detalles del proceso de recuperación que afrontará. “El proceso de una fractura va por etapas, la inicial es cuando se procede a inmovilizar al paciente y evitar que haga cargas importantes en la zona afectada y después de la segunda o tercera semana se inicia con los trabajos de movilidad”, expresó el profesional que le presta los servicios médicos a los catedráticos desde hace dos años. Salimos comentó que esperan que Buba vuelva a los terrenos de juego dentro de 4 a 6 meses.

LA ENTREVISTA

¿Que procede para Buba López tras su lamentable lesión?

Luis sufrió una fractura del tercio distal de la tibia izquierda e inmediatamente activamos los protocolos de emergencia y lo trasladamos a un centro médico donde pudimos constatar la fractura. El procedimiento quirúrgico se realizó en San Pedro Sula con uno de los especialistas más prestigiosos de la ciudad, el doctor Juan José Sánchez. La operación duró 1:20 minutos aproximadamente. Describiendo superficialmente se hizo una fijación con un clavo intramedular bloqueado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

El proceso de recuperación comienza en dos semanas y va tener una duración de 4 a 6 meses. Cada paciente es diferente , pero ese es el estimado que tenemos en cuanto al tiempo de recuperación.

¿En qué consiste la recuperación?

El proceso de una fractura va por etapas, la inicial es cuando se procede a inmovilizar al paciente y evitar que haga cargas importantes en la zona afectada y después de la segunda o tercera semana se inicia con los trabajos de movilidad. Luego hay tres o cuatro etapas más que debe cumplir para ya estar apto para los trabajos en cancha.

- CLÍNICA EN REAL ESPAÑA -