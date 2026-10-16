Lesiones terribles: se pierden lo que resta del Apertura 2026 de Liga Nacional

Fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente, el 22 de agosto. La gravedad de la lesión lo dejó fuera por el resto del certamen y la Copa Centroamericana, con un periodo estimado de recuperación de entre 4 y 7 meses. El jugador se encuentra en proceso de terapia diaria y rehabilitación, enfocado en su recuperación física para volver a las canchas en óptimas condiciones.