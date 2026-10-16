Lesiones terribles: se pierden lo que resta del Apertura 2026 de Liga Nacional

Los futbolistas de la Liga Nacional que se pierden lo que resta del torneo Apertura 2026. El portero Luis 'Buba' López es el último en sumarse a la clínica.
Jorge Serrano - El extremo panameño de Motagua sufrió una luxofractura de peroné en la pierna izquierda cuando recién empezaba el Torneo Apertura 2026. Ocurrió el 21 de agosto durante un partido frente a Lobos de la UPNFM en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente, el 22 de agosto. La gravedad de la lesión lo dejó fuera por el resto del certamen y la Copa Centroamericana, con un periodo estimado de recuperación de entre 4 y 7 meses. El jugador se encuentra en proceso de terapia diaria y rehabilitación, enfocado en su recuperación física para volver a las canchas en óptimas condiciones.
Michael Chirinos - El atacante de Olimpia Deportivo sufrió una fractura maxilar, acompañada de una fractura del arco cigomático (pómulo) y del hueso propio de la nariz, producto de un fuerte choque de cabezas con un jugador del Olancho FC en un partido de Liga Nacional también en agosto.
Chirinos fue sometido exitosamente a una cirugía maxilofacial-reconstrucción del área del pómulo en un centro hospitalario de Tegucigalpa. Durante los primeros días publicó un mensaje para agradecer el apoyo de todos los aficionados olimpistas y actualmente afronta las últimas etapa de recupeación.
Emanuel Cuello - El defensor uruguayo de Olimpia fue sometido a una cirugía de rodilla debido a una lesión de meniscos y ligamentos. La intervención quirúrgica fue confirmada por el técnico Eduardo Espinel tras el partido contra Real España, por lo que se pierde lo que resta del campeonato.
Jonathan Paz - El zaguero de Marathón sufrió una lesión en el menisco lateral y en el cartílago de su rodilla. Fue sometido a una operación de rodilla realizada por el doctor Óscar Benítez y se estima un período de recuperación de al menos 3-4 meses. Su baja y cirugía se dieron a conocer el pasado 20 de septiembre.
Francisco Martínez - El 'Chelito' ni siquiera pudo comenzar el Apertura 2026 luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante la pretemporada de Marathón en julio.
El volante verdolaga también fue operado con éxito por el doctor Benítez en San Pedro Sula y su tiempo de baja se estima entre 6-7 meses. Para el presente mes octubre, Martínez superó los 100 días de rehabilitación.
Denovan Torres - El guardameta del Olancho FC sufrió una fractura de cúbito en su antebrazo derecho a mediados de septiembre. La lesión ocurrió durante la última jugada de un partido contra el Real España, tras sufrir una aparatosa caída en su propia área.
Aunque inicialmente el cuerpo médico del club olanchano consideró optar por un tratamiento conservador sin pasar por el quirófano, unos días después Denovan fue operado con éxito en una clínica de Tegucigalpa. En la cirugía se le colocó una placa de titanio para estabilizar el hueso afectado.
Luis López - El arquero de Real España se sumó a la lista de las desgracias tras sufrir una grave fractura de tibia en su pierna izquierda durante clásico ante Olimpia en el Estadio Nacional. La lesión ocurrió al minuto 22 tras un fuerte choque accidental con el delantero Jorge Benguché, en una disputa por el balón.
El conjunto aurinegro confirmó que el 'Buba' fue operado esta mañana de la tibia en San Pedro Sula y se estima que estará fuera de las canchas por unos 6 meses. También se pierde lo que resta del Apertura 2026.
Romario da Silva - El atacante brasileño de Motagua sufrió una de las lesiones más impactantes y graves del fútbol hondureño el pasado mes de mayo. Se perdió el resto del torneo anterior (Clausura 2026) y sigue recuperándose para volver en 2027. Es una de las bajas sensibles que sufren las águilas en el Apertura.
Romario se lesionó durante el partido contra el Olancho FC cuando su pie izquierdo quedó atrapado en el césped tras una disputa de balón, provocándole un diagnóstico de luxofractura expuesta de peroné de grado 3. El impacto fue tan grave que los médicos encargados del procedimiento la describieron técnicamente como una pseudoamputación, revelando que el jugador estuvo en serio riesgo de perder el pie.
Alexy Vega - El talentoso mediocampista de Marathón sufrió una rotura del tendón de Aquiles también en mayo durante la final de ida del Clausura frente a Motagua en el Estadio Morazán. Requirió intervención quirúrgica inmediata y un largo proceso de rehabilitación. Se espera que regrese a las canchas en enero.