Independiente: así avanza la remodelación del Estadio Roberto Martínez

La directiva, el cuerpo técnico y toda la afición rojinegra no ocultan su entusiasmo. El club espera tener lista su sede lo más pronto posible, y el ritmo acelerado en los trabajos de remodelación del estadio enciende la ilusión de que, para la próxima temporada, puedan rugir y disputar sus duelos de local en Siguatepeque .

El sueño de volver a casa está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Así lucen los avances en el emblemático estadio Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque, el fortín que respira fútbol y que está llamado a ser la casa indiscutible de las "Panteras" del Atlético Independiente.

Las obras no se detienen y marchan a paso firme gracias a la intervención de CONDEPOR, que actualmente desarrolla los trabajos de instalación del nuevo terreno de juego. Este esfuerzo conjunto busca garantizar que el club cuente con las condiciones óptimas para competir al más alto nivel.

La transformación de este histórico escenario deportivo representa un paso gigante no solo para la institución, sino para toda la región central. La culminación de esta gran obra promete inyectar una dosis extra de pasión al fútbol hondureño y descentralizar la emoción de la máxima categoría.

De concretarse este anhelado proyecto, el fútbol catracho sumará un remodelado escenario para el beneficio directo de la Liga Nacional. Las "Panteras" afinan las garras, la afición ya palpita el momento y Siguatepeque se prepara para latir con fuerza al ritmo de la primera división.