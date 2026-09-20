Olimpia vs Independiente EN VIVO: El león arriba al Estadio Nacional

La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegará a su final este domingo con dos partidos, entre ellos el atractivo duelo que protagonizarán Olimpia y Atlético Independiente de Siguatepeque.

El conjunto olimpista regresa a casa y, ante su afición, buscará reencontrarse con la victoria para mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato.

En el torneo local, los dirigidos por Eduardo Espinel vienen de caer el pasado fin de semana ante Marathón en el Clásico Nacional, por lo que intentarán reaccionar y recuperar terreno en la parte alta de la tabla.