¿Por qué Choloma perderá los puntos que ganó ante Estrella Roja? Las deudas pasan factura

El Club Deportivo Choloma perdió los tres puntos que había conseguido ante Estrella Roja en la jornada 8 del torneo Apertura de la Liga Nacional, debido al incumplimiento de una resolución relacionada con una deuda económica pendiente con el exfutbolista hondureño Johnny Leverón. El conjunto cholomeño había celebrado el pasado viernes una importante victoria por 2-0 sobre Estrella Roja, pero el resultado quedó sin efecto para efectos de su acumulación de puntos en la tabla. La medida se desprende de la resolución emitida por la Comisión de Apelaciones de la FFH, fechada el 7 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el documento, el Choloma debía cancelar en su totalidad la cantidad de 427,500 lempiras a Johnny Harold Leverón Ucles, obligación que debía cumplirse a partir de la notificación de la resolución. Además, el club fue sancionado con la prohibición de realizar transferencias y con la pérdida de los puntos que obtuviera en sus partidos oficiales mientras mantuviera pendiente dicha deuda. La resolución es clara en ese apartado: el Choloma perderá los puntos que consiga durante el período en que incumpla con la obligación económica. Por esta razón, los tres puntos obtenidos frente a Estrella Roja fueron retirados de su acumulado, pero Estrella Roja no recibe esos puntos; la sanción únicamente afecta al equipo que incumplió con la resolución.