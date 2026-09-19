Di Giobbi tras empatar con Génesis y el nuevo cupo en Copa Centroamericana

El DT de Potros valoró el punto, aunque asegura que su equipo siempre busca los tres. Di Giobbi le dio crédito a su rival, ya que no es fácil lo que hicieron.

Mauro Di Giobbi y su Olancho FC no pudieron sumar los tres puntos ante Génesis a pesar de jugar con 10 hombres por más de 80 minutos y se tuvieron que conformar con un 0-0 que fue entretenido en el estadio Roberto Suazo Córdoba de La Paz.

También dijo sentirse feliz porque Honduras ha alcanzado tener un cuarto puesto para la siguiente edición de la Copa Centroamericana. Eso abre la posibilidad para que el país siga creciendo.

¿Qué valoraciones deja de su equipos tras el 0-0 ante Génesis?

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Fue un partido duro; sabíamos que veníamos a una cancha muy complicada, en un horario difícil y ante un rival que viene jugando y haciendo las cosas bien. Creo que el esquema inicial que preparamos durante la semana podía ser la solución para llevarnos los tres puntos.

A veces, cuando el rival se queda con un hombre menos tan temprano en el encuentro, modifica el plan. A nosotros nos costó hacernos dueños del trámite; creo que el rival, desde lo motivacional, se hizo más fuerte en la adversidad. Nos costó manejar la posesión, aunque hubo situaciones para ambos equipos. Ahora hay que seguir trabajando para lo que viene.

¿No se le ocurrió en ningún momento que parecían tener un jugador más en el terreno de juego? Incluso el equipo local lo hizo ver así, jugando prácticamente de igual a igual.

El equipo rival usó las transiciones a su favor. Si ves los momentos de tenencia con el hombre de más que teníamos, sí pudimos manejar la pelota; pero ellos, en la recuperación y el ataque directo, se hicieron más fuertes. Creo que, pensando en esa superioridad numérica, descuidamos un poco la marca en ofensiva. Como te digo, hay que seguir trabajando para preparar mejor lo que viene.

¿A qué sabe un punto como visitante y de la manera en que se dio este partido?

Este equipo siempre se prepara para sumar de a tres en cualquier cancha y en todos los partidos que juguemos. Si bien un punto no es algo para despreciar, no es la mentalidad que tenemos. Nuestra idea siempre será ganar, sin importar el rival o el estadio.

¿Preocupa que el equipo no responda pese a tener un hombre más durante casi todo el partido? ¿Preocupa que no se genere juego y que el rival haya sido quien tuvo más oportunidades de ganar?

Te diría que sí para darte la razón y favorecer tu pregunta, pero no, a mí no me preocupa. Obviamente hay cosas por trabajar, pero no es algo con lo que me vaya a enloquecer con apenas diez días al frente del grupo. No me voy del todo conforme porque creo que estamos preparados para llevarnos la victoria, pero tampoco voy a crear un dilema ni una preocupación en un plantel que está bien y que aún tiene margen de mejora.

¿Cómo le sienta este parón por la fecha FIFA, considerando que prácticamente se cierra la primera vuelta, y qué hay por mejorar en esta pausa?

Es una buena etapa para elevar nuestra intensidad. Desde nuestra llegada hemos logrado aumentar el ritmo de entrenamiento y las sesiones, realizando ajustes para mostrar una mejor versión. Fueron diez días de trabajo; creo que contra Real España mostramos una buena cara, aunque hoy por momentos nos costó el partido. Es un momento oportuno para hacer ajustes y seguir mejorando.

¿A qué aspira realmente Olancho FC en lo alto de este torneo?

El equipo siempre aspira a lo más alto, no solo a clasificar. Este club apunta a pelear los primeros lugares y a clasificar a la Copa Centroamericana. Sabemos muy bien en el equipo que estamos, el escudo que defendemos y las aspiraciones deportivas e institucionales que tenemos.