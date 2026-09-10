Ultimátum al Choloma: paga deudas pendientes o comenzará a perder puntos

El Club Deportivo Choloma está contra las cuerdas. La Comisión de Apelación de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) notificó al conjunto cholomeño que deberá cumplir con una deuda pendiente o comenzará a sufrir una de las sanciones más severas en el fútbol hondureño: la pérdida de los puntos que consiga en sus partidos oficiales.
La resolución está relacionada con el incumplimiento del fallo TNAF-02-2026, emitido por el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), que obliga al club a pagarle al futbolista Elí Nehemías Palma la cantidad de 297,482.72 lempiras.
Ante la falta de cumplimiento, la Comisión de Apelación resolvió, por unanimidad, aplicar al Choloma la prohibición de efectuar transferencias y decretó la pérdida de los puntos que obtenga en sus partidos oficiales a partir de la notificación de la resolución.
La sanción se mantendrá vigente hasta que el club cumpla con la obligación económica pendiente con Palma. Es decir, cada punto que el equipo consiga dentro de la cancha queda en riesgo mientras la deuda no sea saldada.
Además, el Choloma recibió una multa de 2,000 lempiras por incumplir la decisión del TNAF. La entidad deberá realizar ambos pagos y posteriormente notificar a la Comisión de Apelación para acreditar que cumplió con lo ordenado.
Repasá la tabla de posiciones de la Liga Nacional
Pero el caso de Palma no es el único problema económico que enfrenta la institución. También existen resoluciones relacionadas con el entrenador Fernando Molina y su asistente, Wilfredo Díaz, quienes fueron parte del cuerpo técnico que consiguió el ascenso del Choloma hace dos años y aún reclaman pagos pendientes.
De esta manera, el equipo cholomeño enfrenta un escenario delicado tanto en lo deportivo como en lo administrativo. La advertencia ya está sobre la mesa: pagar las obligaciones pendientes o comenzar a perder en los despachos los puntos que conquiste dentro del terreno de juego