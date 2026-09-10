Ultimátum al Choloma: paga deudas pendientes o comenzará a perder puntos

El Club Deportivo Choloma está contra las cuerdas. La Comisión de Apelación de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) notificó al conjunto cholomeño que deberá cumplir con una deuda pendiente o comenzará a sufrir una de las sanciones más severas en el fútbol hondureño: la pérdida de los puntos que consiga en sus partidos oficiales. La resolución está relacionada con el incumplimiento del fallo TNAF-02-2026, emitido por el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), que obliga al club a pagarle al futbolista Elí Nehemías Palma la cantidad de 297,482.72 lempiras.

Ante la falta de cumplimiento, la Comisión de Apelación resolvió, por unanimidad, aplicar al Choloma la prohibición de efectuar transferencias y decretó la pérdida de los puntos que obtenga en sus partidos oficiales a partir de la notificación de la resolución.

