EN VIVO Copa Centroamericana: Marathón se enfrenta ante el Alajuelense

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL MARATHÓN VS ALAJUELENSE |
-¿CÓMO LLEGAN AMBOS CLUBES A ESTA FASE?
El conjunto hondureño llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que los "manudos" terminaron como líderes del Grupo A con nueve unidades. Ahora, ambos equipos se miden por un boleto a las semifinales de una competición que reúne a los principales clubes del área.
-Marathón se enfrenta este jueves al Alajuelense por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana, el duelo más atractivo de esta fase eliminatoria del torneo regional.
PREVIA |
El Marathón continuará su andadura en la Copa Centroamericana de la Concacaf recibiendo en partido de cuartos de final, este jueves, a la Liga Deportiva Alajuelense costarricense, que se ha alzado con los tres últimos torneos.
El equipo hondureño cerró en segundo lugar en la fase de grupos de la competición, en el grupo B, con siete puntos, mientras que su rival costarricense fue primero del grupo A, con nueve unidades.
Dirigido por el argentino Silvio Rudman, el 'Monstruo Verde' del Marathón, uno de los mejores equipos del fútbol de Honduras, medirá fuerzas ante un Alajuelense con mucho poderío ofensivo y vigente tricampeón del torneo regional.
Alajuelense, de la mano del entrenador español Ismael Rescalvo, buscará a costa del Marathón seguir avanzando en su objetivo de ganar su cuarta Copa Centroamericana consecutiva.
Rudman y sus pupilos tienen claro que la Liga Deportiva Alajuelense es un rival difícil, pero hay mucho entusiasmo y confianza de poder ganarle en casa, según el estratega del Marathón.
Para el juego contra el Alajuelense, Rudman no contará con dos de sus principales jugadores, el defensa Henry Figueroa y el delantero argentino Nicolás Messiniti.
No obstante, Rudman considera que tiene una buena plantilla y que en el torneo local Apertura y la Copa Centroamericana su equipo "competirá al máximo".
El Marathón llega al duelo contra el Alajuelense después de vapulear por 5-0 al Estrella Roja, en el torneo Apertura, mientras que el Alajuelense viene de perder 0-2 ante el Saprissa, en el fútbol costarricense.
HORA Y CANAL DONDE VER EL MARATHÓN VS ALAJUELENSE
El duelo Marathón vs Alajuelense de este jueves 10 de septiembre comenzará a las 7:06PM en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El partido se podrá ver por ESPN y Disney Plus.