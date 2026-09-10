EN VIVO Copa Centroamericana: Marathón se enfrenta ante el Alajuelense

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL MARATHÓN VS ALAJUELENSE |

-¿CÓMO LLEGAN AMBOS CLUBES A ESTA FASE?

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El conjunto hondureño llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que los "manudos" terminaron como líderes del Grupo A con nueve unidades. Ahora, ambos equipos se miden por un boleto a las semifinales de una competición que reúne a los principales clubes del área.

-Marathón se enfrenta este jueves al Alajuelense por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana, el duelo más atractivo de esta fase eliminatoria del torneo regional.

PREVIA |

El Marathón continuará su andadura en la Copa Centroamericana de la Concacaf recibiendo en partido de cuartos de final, este jueves, a la Liga Deportiva Alajuelense costarricense, que se ha alzado con los tres últimos torneos.

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El equipo hondureño cerró en segundo lugar en la fase de grupos de la competición, en el grupo B, con siete puntos, mientras que su rival costarricense fue primero del grupo A, con nueve unidades.