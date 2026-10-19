Messiniti sueña con Concacaf y pide gran noche ante el Alianza FC este martes

El atacante reconoce que la derrota sufrida ante el conjunto salvadoreño en la fase de grupos de la Copa Centroamericana dejó lecciones importantes. Sin embargo, asegura que el plantel ya pasó la página de la eliminación frente a Alajuelense y recuperó la confianza tras su reciente victoria contra Olancho FC.

Nicolás Messiniti, delantero argentino tiene claro que el equipo verdolaga necesita dar un golpe de autoridad ante Alianza de El Salvador, en el repechaje por un boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. El primer duelo será en Honduras, donde los dirigidos por Silvio Rudman buscarán conseguir una ventaja que les permita afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta.

¿Hay un mal sabor de boca después de esa derrota y como una espinita clavada porque los van a volver a enfrentar? No, no sé si espina clavada. Creo que fue un mal partido donde no nos salieron las cosas. Ellos, en una jugada, consiguieron un gol. Creo que ahora estamos trabajando para hacer todo lo contrario a lo que pasó esa noche, tratar de imponer nuestro fútbol y, a partir de ahí, conseguir el resultado.

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¿Cómo se está palpitando esta semana, especialmente por el partido que se viene contra Alianza, que tiene muchos ingredientes? Además de ser el repechaje, hay que recordar que ellos fueron quienes les ganaron en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Sí, sabemos que ya los enfrentamos y que por ahí no hicimos un buen partido cuando nos tocó enfrentarlos. Pero ahora estamos trabajando duro, venimos muy bien desde lo anímico, esperando hacer un gran partido el martes, tratar de sacar un buen resultado para ir tranquilos a El Salvador y, bueno, como te digo, trabajando de la mejor manera para tratar de conseguir el resultado.

Messiniti también se refirió a la llegada de un nuevo entrenador al banquillo de Alianza, destacando que la prioridad de Marathón debe ser imponer su propuesta futbolística y aprovechar sus fortalezas dentro del terreno de juego. En esta Exclusiva con DIEZ , habla de sus objetivos, la confianza del grupo, el respaldo de la afición y la ambición de volver a competir en el máximo torneo de clubes de la región.

En cuanto al mismo rival, hoy precisamente cambian de técnico. Llega ahora un compañero de atuendo con Diego Vázquez, a quien seguramente ya conocés un poco. ¿Qué opinas de eso?

Sabemos que tienen un entrenador nuevo que conoce muy bien el fútbol hondureño, que nos conoce a nosotros también, pero tratamos de no hacer mucho foco en eso. Obviamente, tomamos nuestras precauciones, pero creo que lo importante es lo que haga Marathón dentro del campo y, a partir de ahí, poder ganar.

¿Ya analizaron lo que no hicieron, lo que hicieron mal en aquel partido de la fase de grupos, para ahora reivindicarse en este encuentro del martes?

Sí, sí, sabemos que la Copa Centroamericana son partidos duros, partidos aparte, muy trabados, muy luchados, que se viven de una manera diferente. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer un partido muy bueno para poder conseguir una ventaja que nos haga ir a El Salvador un poco más tranquilos.

Les tocará jugar en el estadio Olímpico, no en el Morazán ni en el Yankel Rosenthal. ¿Qué te pareció la cancha del Olímpico? Ya has jugado anteriormente, incluso contra Platense. ¿Qué les parece?

Ya sabemos cómo es el terreno de juego del Olímpico, que tiene por ahí una grama distinta y que el campo es más grande, pero esas no son cosas ni circunstancias que a nosotros nos competen. El campo es igual para los dos equipos, así que trataremos de hacerlo mejor.

¿Sería terrible no clasificar o no estar en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf?

Nuestro objetivo es clasificar. Tenemos esta llave para hacerlo y esperemos clasificar.

¿Te ves el próximo año compitiendo contra un Inter Miami o un equipo de México, que son equipos muy poderosos, obviamente?

Dios quiera que sí. Esperemos poder hacer un buen partido el martes y sellar la clasificación después en El Salvador, y el año que viene disfrutar de esos partidos que vos decís.

Pareciera que golpeó fuerte la eliminación contra Alajuelense, porque de ahí en adelante les había costado mucho ganar. Volvieron a hacerlo ahora contra Olancho, pero parecía que el equipo venía en picada.

La eliminación con Alajuelense fue un golpe duro, es verdad. Por ahí nos costó reponernos, pero ya dimos vuelta a la página y hoy el equipo se siente con confianza, se siente bien y preparado para hacer un gran partido el martes.

En cuanto a tu tasa goleadora, has vuelto a ser el Messiniti del primer torneo. Llevás seis goles en Liga Nacional y 12 en Copa, y poco a poco ya vas llegando a los 40 goles en la Liga Nacional.

Sí, sí. El otro día me comentaron que con el gol del otro día llegué a 32. Bueno, es algo muy lindo para mí, el reconocimiento, pero siempre que los goles sirvan para que el equipo gane, ahí la felicidad va a ser doble.

¿Qué te motiva para trabajar día a día, mejorar, volver a celebrar e inflar las redes de las porterías?

Obviamente, uno trata de trabajar siempre buscando mejorar. Siempre hay cosas por mejorar y, obviamente, cuando la pelota entra, mucho mejor. Cuando no entra, trabajar, trabajar y trabajar para que eso suceda.

¿Qué le pedís a la afición para el día martes?

No, no le pedimos nada. Ellos siempre nos apoyan: ganemos, empatemos o perdamos, van al estadio y nosotros sentimos su apoyo. Así que vamos a tratar de dejarlo todo para que la afición esté contenta.

Nico, en cuanto a la Liga Nacional, el objetivo de la Copa Centroamericana ya no se consiguió. ¿Se acumulan las fuerzas, las esperanzas y los objetivos en ganar esta Copa de la Liga en el ámbito local?

Sí, venimos de caer en dos finales consecutivas y esperemos llegar a una tercera y que Dios quiera que podamos obtener el título.

¿Ya aprendieron la lección de lo que dejaron de hacer en el pasado?

No sé si se aprende la lección. Sabemos los errores que se han cometido. Hoy por hoy hay otros jugadores, hay otro cuerpo técnico. Creo que ya todo es bastante diferente, pero Dios quiera que podamos llegar a una nueva final.

¿Qué has notado de diferente con este cuerpo técnico? ¿Qué características le han visto?

No me gusta por ahí comparar a los entrenadores, pero si tengo que dar una opinión, son diferentes. Este cuerpo técnico tiene esa mentalidad de ser un poco más directo, atacar y buscar el arco rival constantemente, así que tratamos de acatar la idea y plasmarla dentro del campo.