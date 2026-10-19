¡Diez bajas de peso! Olimpia, Marathón y Motagua no contarán con estos futbolistas

¡Se viene una semana intensa en Concacaf! Marathón pelea por clasificar a Champions de Concacaf, mientras que Olimpia y Motagua se ilusionan con la final de Copa Centroamericana.
Confirmado: estas son las bajas oficiales del Olimpia, Motagua y Marathón para el repechaje de Champions y semifinales de la Copa Centroamericana.
Jonathan Paz se perderá el resto de la temporada y es baja sensible del Marathón para el repechaje de Champions de Concacaf.
Alexy Vega, futbolista del Club Deportivo Marathón, sufrió una rotura del tendón de Aquiles en mayo de 2026 durante la final de ida del torneo Clausura frente al Motagua
El mediocampista del Marathón, Francisco "Chelito" Martínez, sufrió una grave rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla durante la pretemporada de julio de 2026.
César Samudio fue sometido a una cirugía de limpieza o artroscopia en su rodilla izquierda en octubre de 2026, debido a molestias persistentes que arrastraba desde torneos anteriores. Samudio se pierde el repechaje de la Champions de Concacaf.
Olimpia, por su parte, no tendrá a Michaell Chirinos por una fractura maxilar, fractura del arco cigomático (pómulo) y fractura del hueso propio de la nariz.
El lateral izquierdo uruguayo del Olimpia, Carlos Emanuel Cuello, se perderá lo que resta de la temporada del Torneo Apertura 2026 tras ser sometido a una cirugía de rodilla
Cristopher Meléndez es la baja más sensible de Motagua en las semifinales. El Búho se pierde la llave de ida por semifinales de Copa Centroamericana.
El delantero brasileño del Motagua, Romario Da Silva, sufrió una escalofriante luxofractura expuesta en el tobillo izquierdo el pasado 12 de mayo de 2026.
El extremo panameño del Motagua, Jorge Serrano, sufrió una grave luxofractura de peroné en su pierna izquierda. El atacante canalero es baja oficial.
Riky Zapata ha estado lesionado desde la pretemporada y es la otra baja confirmada del Motagua para la recta final de la Copa Centroamericana.