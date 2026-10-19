Rudman avisa al Alianza de Diego y recupera a una figura: "Va a jugar mañana"

Marathón disputa este martes el partido de ida del Play-In (repechaje) de la Copa Centroamericana recibiendo al Alianza FC de El Salvador que dirige Diego Vázquez. El ganador de esta eliminatoria de ida y vuelta clasificará directamente a la prestigiosa Champions Cup 2027. El equipo dirigido por Silvio Rudman llega motivado tras vencer 2-1 al Olancho FC en la liga local, buscando saldar la cuenta pendiente contra un Alianza que logró derrotar a los verdolagas en San Pedro Sula durante la fase de grupos el pasado mes de agosto. En la previa, Rudman atendió la rueda de prensa para hablar sobre lo que espera del encuentro que se jugará en el Estadio Olímpico y adelantó que Yairo Moreno ya se encuentra recuperado y tendrá minutos. El timonel argentino avisa que mañana saldrán agresivos.

¿Cómo incentivar a la afición verdolaga para que llegue al estadio? "Invito a esta afición maravillosa que tenemos nosotros, tan pasional, de Marathón, el día de mañana a las 20 horas (8:00 PM) en el Olímpico para que el estadio se llene de verde, el apoyo de ellos va a ser fundamental y sabiendo de la importancia del partido". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ya hay un antecedente del duelo ante Alianza en fase de grupos. ¿Qué debe corregir el equipo? "Mañana ya es una historia nueva. Sabemos que es una llave de 180 minutos en el cual nosotros de local nos hacemos fuerte, vamos a ser un equipo ordenado, que siempre piensa en el arco rival y mañana no va a ser la excepción. Con mucha dinámica, con mucha intensidad, sabiendo que vamos a jugar en nuestro estadio, con nuestra gente y siempre haciendo un buen fútbol, que es lo que tratamos de plasmar en la cancha". Acaba de invitar a la afición de llegar al estadio, ¿pero no siente que tras la eliminación ante Alajuelense está un poco en deuda con la afición? ¿Lograr la clasificación a la Champions Cup puede ser una manera de reivindicarse? "Nosotros realmente estamos en el torneo local, en lo cual estamos en segundo lugar, creo que estamos haciendo un torneo de 10 fechas digno y en la Centroamericana tuvimos partidos importantes en los que ganamos de visitantes, el tema de Alajuelense... ahora es una historia nueva, ahora estamos a dos partidos de pasar a la Champions Cup, sabemos que tenemos el apoyo, nosotros realmente como cuerpo técnico tenemos un trabajo que el día de mañana van a ser cuatro meses que estamos acá, estoy satisfecho, estoy orgulloso por el plantel que tengo, por mis jugadores y mañana tenemos un partido importantísimo en el que tenemos que hacernos fuerte de local y salir con el objetivo claro que es jugar bien al fútbol".

¿Cómo está Yairo Moreno? ¿Tiene algún lesionado más allá de Alexy Vega o algún suspendido? "Casualmente ayer hablábamos con el grupo, con el tema de Yairo, ya está mejor del problema estomacal y va a tener participación el día de mañana. Después como grupo estamos fuerte, sabemos que tenemos jugadores de jerarquía, tenemos jugadores realmente jóvenes y mañana es una prueba buenísima para nosotros, con nuestra gente y como siempre le inculcamos a los muchachos. Siempre haciendo un buen fútbol, siempre teniendo una dinámica, teniendo una intensidad y mañana hay que sacar una ventaja de local". Se viene de ganar en la liga local, ¿cree que esto pueda servir para que anímicamente el equipo se encuentre bien ante Alianza? "Sí, obvio, siempre ganar sirve. Sabemos y somos conscientes que tenemos que mejorar mucho, pero es un envío anímico bueno para el plantel, para la gente y mañana el entusiasmo, los sueños, el objetivo es de nuestra afición, es del cuerpo técnico, de la directiva y vamos a hacer un gran partido".