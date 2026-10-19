La decisión de Cartaginés con Carlos Barahona contra Olimpia tras ser arrestado

El entrenador brumoso adelantó que el futbolista ya se encuentra habilitado para jugar, forma parte de los planes del cuerpo técnico e incluso participó en la práctica del equipo este sábado.

El director técnico del Club Sport Cartaginés, Amarini Villatoro, se refirió a la situación del lateral Carlos Barahona, quien fue detenido esta semana por su presunta vinculación con una red de extorsión por préstamos informales conocidos como “gota a gota” y presunta legitimación de capitales.

Villatoro explicó que no conoce a detalle las leyes locales, pero apeló a un principio fundamental de la justicia: “Carlos trabajó ayer y no conozco la legislación de Costa Rica, pero sí conozco el derecho universal que es la presunción de inocencia. Está acá, puede viajar, entonces, si está acá, es porque está libre”, comentó el estratega tras la victoria de su equipo 1-0 ante Saprissa, partido en el que Barahona estuvo ausente.

Barahona recuperó su libertad el pasado viernes. Como medidas cautelares, las autoridades le dictaminaron firmar una vez al mes y no acercarse a la víctima que interpuso la demanda.

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Un punto clave que resaltó el técnico es que al jugador no se le interpuso impedimento de salida del país, por lo que podrá viajar y formar parte del plan para enfrentar al Olimpia la próxima semana en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Además, Villatoro agregó que ya conversaron con el futbolista y que este dará las explicaciones del caso cuando corresponda. Por ello, pidió prudencia a la opinión pública antes de emitir juicios de valor:

“A veces hay que escuchar las dos versiones en este tipo de situaciones”, concluyó el técnico.