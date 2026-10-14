Detienen a jugador de Cartaginés, rival de Olimpia: los delitos que le investigan

El jugador del Cartaginés, próximo rival del Olimpia en la Copa Centroamericana, fue detenido tras un allanamiento en su vivienda en Costa Rica: las autoridades revelaron los presuntos delitos por los que lo investigan.
El fútbol costarricense se encuentra bajo la lupa tras la detención de Carlos Barahona, defensor del Club Sport Cartaginés, próximo rival del Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.
El jugador de 24 años fue detenido este miércoles durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación relacionada con préstamos informales conocidos como "gota a gota".
La captura se produjo pocas horas después de que Barahona disputara como titular el partido entre Cartaginés y Puntarenas FC, que terminó con victoria por 3-1 para el conjunto brumoso.
El allanamiento se llevó a cabo en la vivienda del futbolista, ubicada en Oreamuno, Cartago. Además, las autoridades realizaron otros operativos en dos viviendas de Guadalupe y Tejar, en la misma provincia.
Según el OIJ, la investigación comenzó en abril de 2026 tras una denuncia presentada por personas afectadas. Los hechos bajo investigación se remontan a diciembre de 2025, cuando presuntamente se otorgaron préstamos de dinero.
Las pesquisas apuntan a que, posteriormente, se exigía el pago de intereses y que, ante los incumplimientos, se habría recurrido a visitas domiciliarias, llamadas telefónicas y mensajes para presionar a las víctimas.
Barahona y otros tres hombres figuran como sospechosos de presuntos delitos de extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita, según la información proporcionada por las autoridades judiciales.
Junto al defensor fueron detenidos tres hombres de apellidos Duarte, de 40 años; Artavia, de 21; y Aguilar, de 18. Los operativos policiales comenzaron alrededor de las 5:00 de la mañana.
Durante las diligencias, los investigadores decomisaron munición para arma de fuego, aparente marihuana, dispositivos electrónicos y otros elementos que podrían aportar información relevante para el avance del caso.
Los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica. Por ahora, la investigación continúa abierta y no existe una sentencia que establezca la responsabilidad penal del futbolista.
La detención genera interrogantes sobre el futuro inmediato de Barahona, quien mantiene contrato con Cartaginés hasta 2027. Su situación judicial podría tener repercusiones deportivas mientras avanzan las diligencias correspondientes.
El defensor también cuenta con experiencia en la Selección de Costa Rica, con convocatorias durante la Liga de Naciones. Además, tuvo una etapa en el fútbol internacional con el Apollon Limassol de Chipre.
La noticia llega en un momento importante para Cartaginés, que tiene por delante el compromiso contra Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.
La posible ausencia de Barahona abre interrogantes sobre los planes del equipo de cara al enfrentamiento ante el club hondureño. Sin embargo, todavía no hay confirmación sobre su participación en el encuentro de la próxima semana.
Mientras se espera información oficial sobre su situación y disponibilidad deportiva, el caso continúa bajo investigación. La detención no implica culpabilidad y cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.