Gris debut de Diego Vázquez con el Alianza FC antes de medirse a Marathón

Cacahuatique y Alianza FC repartieron puntos al empatar 0-0 en un partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2026, disputado en una cancha afectada por las fuertes lluvias en el estreno del entrenador argentino-hondureño, Diego Martín Vázquez.

El Cacahuatique comenzó con intensidad y, con el paso de los minutos, consiguió adueñarse del balón ante un Alianza que tuvo dificultades para recuperar la posesión y construir sus ataques. El argentino Elías Umeres se convirtió en uno de los principales focos ofensivos de Cacahuatique, generando peligro y buscando espacios en la defensa visitante.

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Herberth Sosa también fue protagonista en la elaboración del juego cafetalero. El mediocampista participó activamente en las acciones ofensivas y recibió varias faltas ante los intentos de los albos por frenar sus avances. Sin embargo, pese al dominio territorial y las aproximaciones, Cacahuatique no encontró la fórmula para abrir el marcador antes del descanso.

La primera polémica llegó al minuto 45, cuando Schafik Chávez solicitó la revisión del FVS por una posible agresión sobre Jafet Soriano dentro del área. Después de revisar la acción, el árbitro decidió mostrar únicamente tarjeta amarilla a Melvin Alfaro, por lo que el encuentro continuó sin que se señalara una sanción mayor.