Diego Vázquez es oficializado por su nuevo club en Centroamérica

El Alianza Fútbol Club de El Salvador ha hecho oficial la contratación del director técnico argentino Diego Martín Vázquez, quien asumirá de inmediato las riendas del conjunto albo. La institución blanca emitió un comunicado dándole una cordial bienvenida al estratega, destacando su valiosa trayectoria en el balompié de la región y confiando en que sus cualidades y experiencia en la lucha por campeonatos serán fundamentales para afrontar con éxito los exigentes retos deportivos que el club tiene por delante en el corto y mediano plazo. La llegada de 'La Barbie' se produce en un momento de notable urgencia para el cuadro paquidermo, que marcha actualmente en la séptima posición del certamen tras disputar 13 partidos. Esta incómoda casilla en la tabla general ha encendido las alarmas en una afición blanca acostumbrada al protagonismo.

Vázquez aterriza en la capital salvadoreña para sustituir en el cargo a su compatriota Roberto 'Tito' Pompei, quien fue destituido de forma fulminante luego de la dolorosa derrota sufrida ante el FAS en la más reciente edición del clásico nacional. El estratega sudamericano arriba con el cartel de ganador, respaldado por una destacada hoja de vida en Centroamérica. En su palmarés sobresalen los seis títulos de Liga Nacional y una Supercopa que conquistó al frente del F.C. Motagua en Honduras, país donde además tuvo el honor de dirigir a la Selección Nacional. Su experiencia más reciente en los banquillos se dio con el Real Estelí de Nicaragua, club al que llevó a la gloria coronándose campeón antes de desvincularse por mutuo acuerdo del Tren del Norte a finales de agosto de 2026. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con este nuevo movimiento en su carrera, Diego Vázquez expande de manera significativa su pasaporte en los banquillos del istmo, registrando pasos profesionales en cinco países distintos de la región centroamericana.

Además de sus exitosos periodos en Honduras y Nicaragua, el técnico registra experiencias previas en Costa Rica, donde dirigió al Puntarenas, y en Guatemala, país en el que estuvo al frente del Deportivo Marquense. El Salvador se convierte ahora en el nuevo territorio geográfico a conquistar para el experimentado timonel.

ANTE MARATHÓN

La agenda de Vázquez con el Alianza no dará margen para la especulación ni las adaptaciones lentas. Además de la obligación inmediata de remontar puestos en la liga local, el entrenador tiene una cita crucial en el plano internacional que definirá el futuro continental del club. Alianza deberá disputar próximamente una intensa serie de repechaje de la Copa Centroamericana frente al Marathón de Honduras, un viejo conocido para el técnico, lo que añade una enorme dosis de morbo y máxima presión a su debut en el entorno albo.