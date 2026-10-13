"Decisión nuestra": Diego Vázquez lo echó del Alianza y no estará ante Marathón

Los cambios drásticos no se detienen en el nido blanco. Tras la salida previa de todo el cuerpo técnico y del director deportivo, ahora le tocó el turno al plantel de jugadores: el delantero argentino José Barreto ha quedado fuera de los planes de Alianza FC para lo que resta del Torneo Apertura 2026. La noticia fue confirmada oficialmente por el presidente del equipo paquidermo, Gonzalo Sibrián, durante una entrevista concedida al programa deportivo Súper Fútbol. El directivo explicó que la decisión se tomó en el primer día de trabajo del nuevo estratega, Diego Vázquez, al frente de la plantilla alba.

Según detalló Sibrián, el técnico argentino-hondureño ya venía analizando detenidamente el desempeño del atacante. Vázquez le dio un seguimiento especial desde el enfrentamiento entre Alianza y el Real Estelí en la Copa Centroamericana, concluyendo que el rendimiento del jugador no se ajusta a las exigencias que busca para su nuevo proyecto. Con este intempestivo descarte, José Barreto se despide de la institución capitalina con un paso bastante discreto. El delantero argentino deja el club con apenas dos anotaciones en su registro y muy pocos minutos disputados, tanto en el torneo de la liga local como en la competición internacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Por su parte, el propio Diego Vázquez reiteró la postura del comando técnico durante su participación en el programa La Polémica. “Sí, es totalmente una decisión nuestra y del cuerpo técnico. Lo socializamos con la junta directiva. Lo vimos en algunos partidos, incluso lo enfrenté cuando yo estaba con Estelí, y hay veces que hay que tomar decisiones así”, afirmó el entrenador. Con esta contundente medida, el exfutbolista y extécnico de clubes como Motagua y Real Estelí empieza a tomar las riendas deportivas de Alianza con mano firme. La directiva le ha otorgado el control necesario para reestructurar el grupo y comenzar a trabajar de inmediato en los objetivos del club. El reto que asume Vázquez es gigantesco y no le dará margen de espera. En sus primeros compromisos oficiales al mando del Albo, su capacidad táctica y de liderazgo será puesta a prueba de inmediato en dos escenarios bastante exigentes y en condición de visitante.