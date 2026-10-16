La pregunta que molestó a Medford y deja la conferencia: "Los chismes me joden"

Pese a que su equipo el Saprissa goleó 6-0 al Sporting FC, club en el que militan tres futbolistas hondureños, el técnico Hernán Medford se molesto luego de una interrogante por lo que abandonó la conferencia de prensa.

El Saprissa es líder de la primera división de Costa Rica con 24 puntos tras 11 jornadas disputadas. El 'Monstruo morado' es taloneado por el Cartaginés, su próximo rival de este domingo.

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Tras el encuentro ante Sporting, Medford habló que su equipo mostró mucha "intensidad" y remarcó que este es el juego que espera siempre exhibir sobre el campo y que los trabajos son los mismos, sin importar el resultado.

"Uno analiza el resultado, no el esquema, usted puede perder jugando bien, solo falta que aparezca uno minimizando el triunfo. Hoy le ganamos a un gran equipo y eso ratifica que Saprissa es un equipo muy bueno. Aquí se trabaja igual aunque se pierda, todo va por el mismo camino, hoy ganamos, la exigencia es total, no se cambia por un resultado", comenzó diciendo en la conferencia.

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"Fuimos tan intensos ofensivamente que metimos seis, y fuimos tan intensos defensivamente que no nos metieron goles. Esa es una de las cosas que me agrada. Fue un equipo con hambre", explicó el DT.

Sin embargo, hubo una pregunta que lo hizo incomodarse y optara por dejar la rueda de prensa. A Medford le consultaron sobre los "temas criminales" por el arresto del futbolista Carlos Barahona.