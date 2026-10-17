"Tengo la prueba": Pinto destapa robo en Concacaf y su pelea con Bolillo Gómez

El fútbol centroamericano vuelve a estar en el ojo del huracán. En una reveladora entrevista en el programa Agradable y Claro, el estratega colombiano Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Selección Nacional de Honduras, lanzó duras declaraciones que revivieron viejos fantasmas de su paso por el banquillo de la Bicolor rumbo al Mundial de Rusia 2018.
Fiel a su estilo visceral y sin tapujos, Pinto apuntó directamente contra las altas esferas de la Concacaf y recordó su histórica rivalidad con su compatriota Hernán Darío "Bolillo" Gómez.
"Ese partido fue arreglado": La grave acusación contra la Concacaf
Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Pinto recordó el polémico partido entre Panamá y Costa Rica en la última fecha de la hexagonal final de 2017. En aquel encuentro, los árbitros dieron por válido un "gol fantasma" a favor de Panamá, un balón que nunca cruzó la línea de gol y que terminó dejando a Honduras fuera de la clasificación directa al Mundial.
Pinto aseguró tener pruebas de que hubo irregularidades detrás de ese resultado:
"Tengo el mundo entero y la prueba de que ese partido fue arreglado... que el balón no entró, usted lo vio. Nosotros alcanzamos a celebrar la clasificación al Mundial de Rusia con Honduras... Cuando me dicen: 'No, profe, valieron el gol'. ¿Cómo valieron el gol? ¡Estábamos viendo el partido por televisión!", relató el estratega con evidente indignación.
La verdad sobre la pelea a golpes con el "Bolillo" Gómez
El técnico colombiano también rompió el silencio sobre la famosa pelea que sostuvo con Hernán Darío "Bolillo" Gómez durante la Copa Uncaf 2017, un altercado en la zona de vestuarios que le dio la vuelta al mundo.
Pinto explicó cómo se desencadenó la discusión y qué fue lo que le dijo a su colega cara a cara:
"Bolillo pasa por enfrente mío y yo le digo pícaro... de frente, pícaro. Y él me manda el piñazo y le digo: 'No, pícaro, pícaro'. Yo lo dije de frente como se le dice a las personas... Ese es mi pecado, yo hablo de frente, no tengo secretos de nada".
Sin espacio para el perdón
Al ser preguntado sobre si el paso de los años sirvió para sanar las heridas y lograr una reconciliación, el exseleccionador de la H fue contundente y cerró la puerta a cualquier tipo de paz.
"No, yo con esos dos personajes no vuelvo a hablar nunca", sentenció de forma tajante.
Con estas palabras, Jorge Luis Pinto reabre uno de los capítulos más controversiales en la historia reciente del fútbol de la región, dejando claro que las heridas del proceso rumbo a Rusia 2018 siguen completamente abiertas.