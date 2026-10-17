"Tengo la prueba": Pinto destapa robo en Concacaf y su pelea con Bolillo Gómez

El fútbol centroamericano vuelve a estar en el ojo del huracán. En una reveladora entrevista en el programa Agradable y Claro, el estratega colombiano Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Selección Nacional de Honduras, lanzó duras declaraciones que revivieron viejos fantasmas de su paso por el banquillo de la Bicolor rumbo al Mundial de Rusia 2018. Fiel a su estilo visceral y sin tapujos, Pinto apuntó directamente contra las altas esferas de la Concacaf y recordó su histórica rivalidad con su compatriota Hernán Darío "Bolillo" Gómez.





"Ese partido fue arreglado": La grave acusación contra la Concacaf

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Pinto recordó el polémico partido entre Panamá y Costa Rica en la última fecha de la hexagonal final de 2017. En aquel encuentro, los árbitros dieron por válido un "gol fantasma" a favor de Panamá, un balón que nunca cruzó la línea de gol y que terminó dejando a Honduras fuera de la clasificación directa al Mundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pinto aseguró tener pruebas de que hubo irregularidades detrás de ese resultado: "Tengo el mundo entero y la prueba de que ese partido fue arreglado... que el balón no entró, usted lo vio. Nosotros alcanzamos a celebrar la clasificación al Mundial de Rusia con Honduras... Cuando me dicen: 'No, profe, valieron el gol'. ¿Cómo valieron el gol? ¡Estábamos viendo el partido por televisión!", relató el estratega con evidente indignación.

La verdad sobre la pelea a golpes con el "Bolillo" Gómez

El técnico colombiano también rompió el silencio sobre la famosa pelea que sostuvo con Hernán Darío "Bolillo" Gómez durante la Copa Uncaf 2017, un altercado en la zona de vestuarios que le dio la vuelta al mundo. Pinto explicó cómo se desencadenó la discusión y qué fue lo que le dijo a su colega cara a cara: "Bolillo pasa por enfrente mío y yo le digo pícaro... de frente, pícaro. Y él me manda el piñazo y le digo: 'No, pícaro, pícaro'. Yo lo dije de frente como se le dice a las personas... Ese es mi pecado, yo hablo de frente, no tengo secretos de nada".