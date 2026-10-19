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Con bajas y el motivo por el que Marathón no fue al Olímpico: el verde ya piensa en Alianza

Marathón se preparó por última vez para encarar las semifinales de ida de la Champions Concacaf.

19 de octubre de 2026 a las 17:05
Con bajas y el motivo por el que Marathón no fue al Olímpico: el verde ya piensa en Alianza
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¡EN FOTOS! Marathón pone la mirada en el Alianza de El Salvador por la ida del repechaje de la Champions de la Concacaf.

 FOTO: WALTER GARCÍA
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El CD Marathón entrrenó en el Yankel Rosenthal previo al duelo de ida del repechaje ante Alianza de El Salvador.
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El Monstruo Verde entrenó en el Yankel por las constantes lluvias en la zona norte de Honduras.

Mario O. Figueroa
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De esta manera, el Estado OLÍMPICO recibió prioridad para mantener en óptimas condiciones el engramado del recinto sampedrano.
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Marathón entrenó en horas de la tarde. El conjunto sampedrano está listo para encarar el certamen internacinal. El duelo es este martes a las 8 de la noche.

 Mario O. Figueroa
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Alberth Elis es uno de los futbolistas que podrían dar la sorpresa en el 11 titular de Marathón ante Alianza de El Salvador.
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Jonathan Rougier será el portero titular de Marathón ante Alianza de El Salvador. El guardián naturalizado hondureño se mantiene en el arco verdolaga.
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César Samudio es baja confirmada para la ida del repechaje de la Champions de Concacaf.
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Brian Farioli se reportó listo para encarar el duelo ante Alianza. El verde se juega el boleto a la próxima Champions de Concacaf.

 Mario O. Figueroa
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Tomás Sorto, Alberth Elis y Javier Rivera captados por el LENTE DIEZ en la cancha alterna de la sede del Marathón.
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Marathón quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero quiere la revancha por el boleto a Champions de Concacaf.

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Marathón ya se midió al Alianza en la fase de grupos. El verde perdió por la mínima ante el conjunto salvadoreño en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
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Nayrobi Vargas, Yeison Mejía y Nicolás Messiniti quieren seguir sumando minutos en la Champions de Concacaf.
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Marathón y Alianza se miden por la ida del repechaje de la Champions de Concacaf.

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Jonathan Paz hizo trabajos diferenciados, pero no llegaría para el final de la temporada. Alexy Vega, César Samudio y Francisco Martínez son bajas confirmadas.

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