Con bajas y el motivo por el que Marathón no fue al Olímpico: el verde ya piensa en Alianza

¡EN FOTOS! Marathón pone la mirada en el Alianza de El Salvador por la ida del repechaje de la Champions de la Concacaf.
El CD Marathón entrrenó en el Yankel Rosenthal previo al duelo de ida del repechaje ante Alianza de El Salvador.
El Monstruo Verde entrenó en el Yankel por las constantes lluvias en la zona norte de Honduras.
De esta manera, el Estado OLÍMPICO recibió prioridad para mantener en óptimas condiciones el engramado del recinto sampedrano.
Marathón entrenó en horas de la tarde. El conjunto sampedrano está listo para encarar el certamen internacinal. El duelo es este martes a las 8 de la noche.
Alberth Elis es uno de los futbolistas que podrían dar la sorpresa en el 11 titular de Marathón ante Alianza de El Salvador.
Jonathan Rougier será el portero titular de Marathón ante Alianza de El Salvador. El guardián naturalizado hondureño se mantiene en el arco verdolaga.
César Samudio es baja confirmada para la ida del repechaje de la Champions de Concacaf.
Brian Farioli se reportó listo para encarar el duelo ante Alianza. El verde se juega el boleto a la próxima Champions de Concacaf.
Tomás Sorto, Alberth Elis y Javier Rivera captados por el LENTE DIEZ en la cancha alterna de la sede del Marathón.
Marathón quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero quiere la revancha por el boleto a Champions de Concacaf.
Marathón ya se midió al Alianza en la fase de grupos. El verde perdió por la mínima ante el conjunto salvadoreño en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Nayrobi Vargas, Yeison Mejía y Nicolás Messiniti quieren seguir sumando minutos en la Champions de Concacaf.
Marathón y Alianza se miden por la ida del repechaje de la Champions de Concacaf.
Jonathan Paz hizo trabajos diferenciados, pero no llegaría para el final de la temporada. Alexy Vega, César Samudio y Francisco Martínez son bajas confirmadas.