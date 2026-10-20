Cartaginés apela a su invicto perfecto ante Olimpia en la Copa Centroamericana

El Sport Cartaginés alista sus mejores armas para encarar un choque de alto calibre internacional cuando reciba al Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. El conjunto costarricense llega a esta cita decisiva blindado por una fortaleza inexpugnable en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, escenario donde pretende dar el primer golpe en la eliminatoria y revalidar su sensacional momento de forma. La escuadra brumosa firmó un semestre impecable en condición de local que respalda plenamente sus aspiraciones de meterse en la gran final del certamen regional. Con un rendimiento perfecto sobre su césped, el cuadro blanquiazul ha convertido su cancha en un terreno hostil para cualquier visitante, registro que buscará extender ante la exigente nómina catracha.

Los números del Cartaginés en su feudo durante el presente certamen son categóricos: 9 partidos disputados y 9 victorias cosechadas, alcanzando un imponente 100% de efectividad tanto en el torneo local como en la competencia internacional. A este paso arrollador se suma un balance ofensivo de 22 anotaciones a favor y apenas 6 goles encajados, reflejando un equilibrio táctico sobresaliente.

Conscientes del peso que jugará la afición en las gradas, la directiva del club lanzó una emotiva campaña audiovisual a través de sus canales oficiales con el objetivo de pintar el estadio de azul y blanco. El llamado a la hinchada ha tenido una respuesta inmediata, registrándose una alta demanda en las taquillas para asegurar un ambiente de gala.