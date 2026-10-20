Marathón vs Alianza EN VIVO: ¡El Monstruo no se guarda nada en su 11 titular!

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MARATHÓN VS ALIANZA! ASÍ SALE MARATHÓN: 1- Jonathan Rougier; 14- Javier Arriaga, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 16- Natanael Martínez; 8- Tomás Sorto, 9- Brian Farioli, 22- Carlos Argueta, 10- Damin Ramírez; 11- Nicolás Messiniti y 72- Yairo Moreno. ATENCIÓN: Francisco Martínez llega al Estadio Olímpico para apoyar a su equipo previo al duelo ante Alianza por el repechaje a Champions de Concacaf.



El Marathón afrontará un desafío determinante en sus aspiraciones internacionales cuando reciba al Alianza FC de El Salvador en el estadio Olímpico, por el encuentro de ida del repechaje rumbo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El Monstruo Verde intentará aprovechar su condición de local este martes 20 de octubre, a las 8 de la noche, para encaminar la eliminatoria y acercarse al boleto que estará en disputa.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial, pues ambos clubes ya midieron fuerzas en la presente edición de la Copa Centroamericana. El pasado 19 de agosto, el conjunto salvadoreño se impuso 1-0 en San Pedro Sula con una anotación de Matías Mier, resultado que buscarán revertir los verdolagas en esta nueva oportunidad. Además, será la tercera ocasión en que se enfrenten en el certamen regional, luego de que el Marathón ganara 1-0 el primer duelo, el 27 de agosto, con un tanto de Ángel Tejeda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La rivalidad entre ambos equipos también tiene antecedentes en la Copa de Campeones de la Concacaf de 1986. En aquella edición, el Marathón quedó eliminado por el criterio del gol de visitante, después de que el Alianza ganara 1-0 en territorio hondureño y posteriormente cayera 3-2 en casa. Ahora, el cuadro catracho tendrá la oportunidad de escribir una nueva historia frente a un adversario que conoce bien y al que necesita superar para mantener vivo su objetivo continental.

REGRESA DIEGO VÁZQUEZ