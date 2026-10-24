Olimpia va por la remontada ante Cartaginés y el Chelato Uclés estará a reventar

El Olimpia se prepara para vivir una de esas noches mágicas e imborrables en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde este miércoles, a partir de las 9:00 p.m., buscará revertir el 1-0 en contra frente al Club Sport Cartaginés de Costa Rica para amarrar de forma agónica el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Los melenudos dejaron sensaciones de apremio en el partido de ida en territorio costarricense, donde no lograron desplegar su habitual poderío ofensivo y sufrieron las consecuencias de disputar gran parte del compromiso con diez hombres tras la dolorosa expulsión de Yustin Arboleda. Ante este escenario, la pizarra exige una victoria por dos goles de diferencia para dar el batacazo definitivo en la serie.
Pese al panorama adverso, la respuesta de la afición olimpista ha sido absoluta y descomunal, agotando en tiempo récord las localidades de Sombra Sur, Sol Sur, Sol Sur Anexo y Sol Centro, lo que garantiza un ambiente intimidante y un estadio totalmente a reventar. Los boletos restantes en Sol Norte, Sombra Norte y Silla vuelan a un ritmo vertiginoso ante la fe ciega de la hinchada en la remontada.
El Sector Sur del Nacional, listo para hacerse sentir este miércoles. 🦁¡Sol Sur y Sombra Sur, agotados!Boletería disponible en @dilohonduras:🎟️ Sol (Norte y Anexo Norte): L 200🎟️ Sombra Norte: L 400🎟️ Silla: L 800 https://t.co/5lH8exiAVg— Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) October 23, 2026
Consciente de la magnitud del reto continental, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Espinel ha trazado una estrategia milimétrica de resguardo físico, por lo que este domingo afrontarán el compromiso de la Liga Nacional frente a Lobos UPNFM apostando por un once completamente alternativo.
Figuras estelares de la talla de Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Jorge Benguché y Emanuel Hernández recibirán descanso absoluto durante el fin de semana, blindando su frescura física para llegar a plenitud de condiciones al trascendental choque copero del miércoles.
El ganador de esta llave trepidante se medirá en la serie por el título contra el vencedor del pulso táctico entre la Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, quienes dejaron la eliminatoria abierta tras un empate sin goles en Tegucigalpa, cuya definición se trasladará el próximo jueves al césped del Estadio Alejandro Morera Soto.
Con la mística copera intacta, el respaldo masivo de su gente y el plantel enfocado exclusivamente en la gesta, el gigante hondureño se juega la vida internacional con la absoluta obligación de reencontrarse con su mejor versión futbolística para inscribir otra página dorada en su historia regional.