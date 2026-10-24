Olimpia va por la remontada ante Cartaginés y el Chelato Uclés estará a reventar

El Olimpia se prepara para vivir una de esas noches mágicas e imborrables en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde este miércoles, a partir de las 9:00 p.m., buscará revertir el 1-0 en contra frente al Club Sport Cartaginés de Costa Rica para amarrar de forma agónica el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los melenudos dejaron sensaciones de apremio en el partido de ida en territorio costarricense, donde no lograron desplegar su habitual poderío ofensivo y sufrieron las consecuencias de disputar gran parte del compromiso con diez hombres tras la dolorosa expulsión de Yustin Arboleda. Ante este escenario, la pizarra exige una victoria por dos goles de diferencia para dar el batacazo definitivo en la serie.