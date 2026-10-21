Yustin Arboleda perdió la cabeza y así fue su expulsión frente al Cartaginés

El Olimpia vivió una auténtica pesadilla en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana tras caer en desventaja y quedarse con diez hombres por la infantil expulsión de Yustin Arboleda ante el Club Sport Cartaginés. El delantero colombiano perdió la cabeza en el tramo inicial del cotejo disputado en suelo costarricense, dejando a la escuadra merengue cuesta arriba en una de las citas más determinantes del semestre.

El panorama para el conjunto hondureño comenzó a torcerse temprano en el terreno de juego, cuando el atacante Joaquín Hernández adelantó a los brumosos apenas al minuto 14 de la primera parte. Con la pizarra en contra y la presión en aumento, la frustración terminó pasando factura en la zona ofensiva del León antes de enfilar el camino hacia los vestuarios.

Transcurría el minuto 39 cuando Arboleda protagonizó la acción de la discordia al propinarle un fuerte codazo en el rostro al mediocampista Diego Mesén durante una disputada acción por la posesión de la pelota. El atacante abrió los brazos de forma desmedida en el forcejeo, impactando de lleno sobre la humanidad del futbolista tico a la vista del cuerpo arbitral.

La interpretación del silbante guatemalteco Bryan López fue inmediata y categórica: tarjeta roja directa para el referente del ataque olimpista. Pese a que el colegiado fue convocado por la cabina del VAR para revisar minuciosamente la repetición en el monitor, López ratificó su postura inicial y confirmó la expulsión del jugador cafetero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE