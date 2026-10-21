Yustin Arboleda perdió la cabeza y así fue su expulsión frente al Cartaginés

El Olimpia vivió una auténtica pesadilla en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana tras caer en desventaja y quedarse con diez hombres por la infantil expulsión de Yustin Arboleda ante el Club Sport Cartaginés.
El delantero colombiano perdió la cabeza en el tramo inicial del cotejo disputado en suelo costarricense, dejando a la escuadra merengue cuesta arriba en una de las citas más determinantes del semestre.
El panorama para el conjunto hondureño comenzó a torcerse temprano en el terreno de juego, cuando el atacante Joaquín Hernández adelantó a los brumosos apenas al minuto 14 de la primera parte. Con la pizarra en contra y la presión en aumento, la frustración terminó pasando factura en la zona ofensiva del León antes de enfilar el camino hacia los vestuarios.
Transcurría el minuto 39 cuando Arboleda protagonizó la acción de la discordia al propinarle un fuerte codazo en el rostro al mediocampista Diego Mesén durante una disputada acción por la posesión de la pelota. El atacante abrió los brazos de forma desmedida en el forcejeo, impactando de lleno sobre la humanidad del futbolista tico a la vista del cuerpo arbitral.
La interpretación del silbante guatemalteco Bryan López fue inmediata y categórica: tarjeta roja directa para el referente del ataque olimpista. Pese a que el colegiado fue convocado por la cabina del VAR para revisar minuciosamente la repetición en el monitor, López ratificó su postura inicial y confirmó la expulsión del jugador cafetero.
Esta desconexión no representa un episodio aislado para el espigado ariete vistiendo los colores del Albo. Arboleda ya registraba antecedentes de amonestaciones insólitas en el certamen, como la cartulina amarilla recibida tras intentar convertir un gol con la mano al más puro estilo de Diego Maradona en el Mundial de 1986.
Sin su referente en punta de ataque y con la obligación de remar contracorriente, el planteamiento táctico del Albo sufrió un severo desajuste que condicionó el trámite de la eliminatoria continental. La ausencia de Arboleda obligará al cuerpo técnico a reestructurar el bloque ofensivo para encarar los noventa minutos restantes en territorio catracho.
Olimpia buscará ahora apegarse a su mística la próxima semana en la cancha del Estadio Nacional de Tegucigalpa para buscar sellar el boleto. El ganador de este cruce obtendrá el ansiado boleto a la gran final de la Copa Centroamericana, donde se medirá al vencedor de la serie entre Motagua y la Liga Alajuelense.