Cartaginés vs Olimpia EN VIVO: ¡Dos delanteros! Espinel sorprende con el 11 titular

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL CARTAGINÉS VS OLIMPIA!



ASÍ SALE OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 2- Emanuel Hernández, 3- Clinton Bennett, 6- Félix García, 12- Cristian Canales; 23- Jorge Álvarez, 14- Jack Baptiste, 7- Imanol Enríquez, 8- Edwin Rodríguez; 19- Yustin Arboleda y 9-Jorge Benguché.

La hinchada del Cartaginés se hace presente en el estadio. Quiere clasificar a su primera gran final de Copa Centroamericana.​​​​​​ Olimpia suma siete años sin perder en territorio costarricense. Su última derrota fue ante el Saprissa, por las semifinales de la Concacaf League.



Olimpia arriba al Estadio Fello Meza, casa del Cartaginés de Costa Rica. El león va por un buen resultado.

LA PREVIA DEL PARTIDO

El Club Deportivo Olimpia afronta este miércoles un importante desafío en territorio costarricense, donde visitará al Cartaginés en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, una competición que reúne a los principales clubes del istmo y que representa uno de los grandes objetivos de la temporada para el conjunto hondureño. Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan a esta serie con la ilusión de dar un golpe de autoridad como visitantes y conseguir un resultado que les permita encarar con mayor tranquilidad el compromiso de vuelta en casa. El objetivo está claro: dar el primer paso hacia la gran final y mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título internacional para sus vitrinas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Sobre el papel, Olimpia parte como uno de los favoritos para superar esta eliminatoria, respaldado por su historia, su experiencia en competiciones regionales y la calidad de una plantilla acostumbrada a disputar partidos de alta exigencia. Sin embargo, los albos saben que deberán demostrarlo dentro del terreno de juego, especialmente ante un rival que llega motivado y con argumentos para complicarles la noche. El conjunto hondureño aterriza en Costa Rica con la moral fortalecida después de arrebatarle el liderato al Real España en el campeonato nacional. Ese resultado representa un impulso anímico importante para los capitalinos, que ahora pretenden trasladar su buen momento futbolístico al escenario centroamericano. Además, Olimpia recibe buenas noticias en un momento clave de la temporada, ya que recupera a dos piezas importantes de su estructura ofensiva: Jorge Benguché y Edwin Rodríguez. La posible participación de ambos futbolistas representa un refuerzo significativo para el equipo merengue de cara a una serie en la que cada detalle puede marcar la diferencia. Ese antecedente demuestra que Cartaginés tiene capacidad para competir en eliminatorias de alta presión y que no se rendirá fácilmente ante Olimpia. Los costarricenses intentarán aprovechar su condición de locales, controlar los momentos del partido y conseguir una ventaja que les permita afrontar la revancha con mayores posibilidades de avanzar.