Rudman es cauto sobre el boleto y lo que pasó con Farioli tras salir en camilla

A pesar de la ventaja, el estratega verdolaga, Silvio Rudman , mantuvo la cautela durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El técnico argentino destacó el valor de haber obtenido el triunfo en casa, aunque dejó claro que la eliminatoria aún no está sentenciada y se definirá el próximo martes en territorio salvadoreño.

Marathón dio el primer golpe en su camino hacia la Concachampions 2027 al imponerse 2-1 al Alianza de El Salvador en la ida del play-in , disputada en la cancha del Estadio Olímpico Metropolitano.

Por otra parte, la nota de preocupación en el entorno sampedrano la protagonizó el atacante Brian Farioli, quien encendió las alarmas de la afición tras abandonar el terreno de juego en camilla. Al respecto, el timonel verde llevó tranquilidad al explicar la condición de su figura tras el desgaste del partido.

Primera valoración en caliente de lo que dejó el partido para Marathón y si siente que el resultado se queda corto en relación a lo que se vio en la cancha.

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La verdad me voy contento y satisfecho porque el equipo jugó como se tiene que disputar una llave de clasificación a la Concachampions. Tuvo orden, dinámica e intensidad, siempre pensando en el arco contrario.

Nos hicieron un gol de pelota parada al inicio por perder la marca, pero el equipo reaccionó rápido. Hablábamos con los muchachos que lo importante en la ida de local era ganar, y se logró. La llave está abierta y el próximo martes iremos a definirla, pero desde ya estoy orgulloso de mis jugadores por la entrega. Creamos muchísimas situaciones en las que no estuvimos finos en el segundo tiempo, pero el resultado sigue siendo positivo. Había que ganar en casa y se hizo.

¿Cómo fue la gestión tras recibir un gol tan temprano en contra? ¿Cuál fue el mensaje al equipo para ajustar o mantener la idea de juego?

Te agarra desprevenido cuando te marcan a los 3 o 4 minutos en una pelota parada por un descuido, pero son cosas que pasan en el fútbol. Lo que valoro mucho es que el equipo revirtió la situación de inmediato y no sintió el impacto. A partir de ahí, empezó a jugar con mucho más volumen de juego e intensidad, generando bastantes llegadas. Así llegó el empate y luego el segundo gol, que fue un golazo.

En el segundo tiempo mostramos aún mejor funcionamiento y más volumen. El equipo demostró que tenía ganas de ganar el primer partido de la llave y lo consiguió.

Quisiera saber si le preocupa la falta de efectividad del equipo y si considera que eso le puede pesar para el partido de vuelta.

No, realmente no me preocupa. Me preocuparía si no generáramos situaciones de gol. Hoy el equipo creó casi 9 o 10 ocasiones y pudimos marcar dos veces. No me preocupa porque tenemos buenos futbolistas; los delanteros están en un gran momento y generando opciones. Lo que más me importa es el funcionamiento colectivo, que por momentos fue muy bueno, sabiendo también que siempre hay aspectos por mejorar.

Consultarle sobre el estado de salud de Farioli, quien salió en camilla, y si considera que el estado de la cancha le jugó en contra al equipo.

Sabíamos que veníamos a una cancha hermosa y a jugar ante nuestro público, a quien le agradezco profundamente por el apoyo constante, porque realmente pesó a favor. Lo de Farioli fue únicamente cansancio y un golpe; él mismo me pidió el cambio.

En cuanto al factor del campo, fue igual para ambos equipos. Alianza es un rival que juega bien al fútbol, tiene jugadores de mucha experiencia y está bien dirigido. Como les decía a los muchachos: se ganó el partido que teníamos que ganar de local y ahora toca pensar en el compromiso del sábado por el torneo local.

Obtienen un resultado positivo, pero recibieron un gol en casa y en esta instancia el gol de visitante cuenta. ¿Qué tiene que trabajar Marathón para encarar el partido de vuelta?

Marathón tiene que hacer lo que hace siempre: ser un equipo protagonista que vaya a proponer, sin importar si juega de local o de visitante. Siempre inculcamos orden, dinamismo, volumen de juego y la vista puesta en el arco rival. Hoy tuvimos muchas situaciones y pudimos haber marcado algún gol más, pero es parte del fútbol.

Me deja conforme que se ganó de local ante nuestra gente en lo que encaramos como una final. Marathón está acostumbrado a jugar finales y hoy ganó la primera. La llave para nada está cerrada; el próximo martes nos enfrentaremos a un rival importante como Alianza, que tiene grandes jugadores.

Esta es una serie que quedó abierta, pero Marathón la pudo liquidar en el primer tiempo. Alianza recuperará piezas fundamentales en la zona baja para el siguiente partido. ¿Cómo visualiza ese juego de vuelta sabiendo que el rival recupera jugadores clave?

Respetamos mucho a Alianza porque tiene un buen plantel y está bien dirigido. Que recuperen jugadores es comprensible, pero a nosotros no nos cambia la planificación. Nuestro objetivo sigue siendo hacer un buen partido, mantener el funcionamiento colectivo y jugar bien al fútbol, que es lo que siempre buscamos y lo que el equipo viene demostrando.

Menciona que está conforme con el resultado, pero ¿qué le preocupa u ocupa de cara al partido de vuelta para poder liquidar la serie en El Salvador?

Lo que más valoro del juego de hoy fue el volumen de fútbol que mostramos: un equipo con muchas llegadas, ordenado y siempre pensando en la portería contraria, más allá del gol recibido al minuto 4 por una marca perdida. Queremos que el equipo intente, juegue y llegue. Por supuesto que hay cosas por corregir, y una de ellas es ser más contundentes cuando pisamos el área rival.