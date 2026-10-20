¡Marathón pega primero! El Monstruo derrota al Alianza y acaricia el boleto a Champions

El Marathón dio un golpe importante en sus aspiraciones internacionales al remontar y vencer 2-1 al Alianza FC de El Salvador, en el encuentro de ida del repechaje por un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. El Monstruo Verde supo reaccionar ante la adversidad en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y consiguió una ventaja que lo acerca a su objetivo, aunque todavía deberá afrontar el desafío definitivo en territorio salvadoreño.

El compromiso arrancó cuesta arriba para los verdolagas, ya que el conjunto visitante salió decidido a tomar el control de las acciones. Apenas al minuto 5, Harold Osorio aprovechó un centro preciso para ganar por arriba y conectar un cabezazo que superó a Jonathan Rougier, colocando el 0-1 y dejando en silencio a la afición hondureña. Al Marathón le costó acomodarse durante los primeros minutos y Tomás Sorto desperdició una oportunidad al 12’, con un remate que se marchó muy desviado.

La respuesta del equipo local no tardó en llegar y al minuto 15 encontró el camino para equilibrar el marcador. Después de una buena combinación dentro del área, el argentino Nicolás Messiniti desvió la pelota con el pie y sorprendió al guardameta Mario González para establecer el 1-1. El tanto le devolvió la confianza al Monstruo Verde, que comenzó a presionar con mayor intensidad y encontró la recompensa apenas siete minutos después, cuando Carlos Argueta filtró un excelente pase para Damín Ramírez, quien definió con un potente derechazo al 22’ para concretar la remontada. En la segunda parte, el duelo conservó la intensidad y el Alianza buscó la manera de recuperar terreno. Harold Osorio estuvo cerca de marcar nuevamente con un taconazo que exigió una espectacular intervención de Rougier, quien evitó la caída de su portería. Marathón también tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia al minuto 54, cuando Carlos Argueta sacó un potente disparo que terminó estrellándose en el poste derecho de Mario González.

El conjunto salvadoreño respondió al 57’, luego de que Matías Mier se anticipara a la salida de Rougier, pero su remate se fue por encima del travesaño. Más adelante, al minuto 64, Yairo Moreno estuvo cerca de quedar en una posición favorable tras una buena combinación ofensiva, aunque la defensa visitante logró intervenir a tiempo. Tres minutos después, Damín Ramírez habilitó a Messiniti, quien conectó un cabezazo sin la suficiente potencia y permitió que González controlara el balón, evitando que la ventaja verdolaga fuera mayor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE