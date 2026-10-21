Rougier deja mensaje a Diego Vázquez y se ilusiona con la Champions: "Es lindo"

Marathón sacó un triunfo importante contra el Alianza FC en sus aspiraciones por estar en la próxima Liga de Campeones de Concacaf, a pesar de la victoria el marcador se quedó corto en la ida del repechaje y el arquero Jonathan Rougier es consciente de eso.
“Yo creo que la idea es que hubiésemos sido ampliamente ganadores, pero bueno, la cancha tampoco era fácil para hacer las definiciones. Muchos llegaron con lo justo. También venimos de otro partido y a ellos se les notaron las piernas duras”, comentó el guardameta verdolaga.
El argentino nacionalizado hondureño, se refirió a un nuevo encuentro frente a su ex técnico, Diego Vázquez y destacó su conocimiento en el banquillo, pero espera que ante ellos no los saque a flote.
Rougier sueña con jugar nuevamente la Champions de Concacaf porque se presentan partidos ante rivales de grandes renombres, él ya sabe lo que es jugar ante clubes como: Pachuca, Tigres, Tijuana, América, Seattle Sounders, entre otros.
- ENTREVISTA CON JONATHAN ROUGIER -
¿Cómo afrontar la vuelta en El Salvador para conseguir el objetivo?
Estoy contento por el triunfo, porque en la primera pelota que nos tocó por ahí nos agarraron un poco dormidos, desordenados, y la pagamos, pero me quedo mucho con el equipo, que lo dio vuelta y mostró esa rebeldía. A veces pasan esas situaciones y perdonamos un poco más, capaz que de lo normal.
Estamos acostumbrados a convertir en esa cantidad de situaciones, pero bueno, no nos podemos quedar con eso, sino con el triunfo. Creo que es más importante que lo que por ahí no pudimos convertir y que terminamos siendo sólidos.
¿Qué se siente volver a compartir, ahora como rival, con un viejo conocido como el profesor Vázquez?
Ya nos tocó también enfrentarlo en la fase de grupos y nada, para mí ha sido un honor que ellos hagan eso, que sigan construyendo una linda historia, porque es un técnico muy ganador. Esperemos que con nosotros no. Así que esperemos que allá otra vez volvamos a ganar y que el equipo siga mostrando esta jerarquía.
Se vivió mucha alegría en el camerino, con alabanzas y todo tipo de celebraciones. ¿Cómo está el equipo para el siguiente partido en El Salvador?
Creo que no se juega en el Cuscatlán, sino en el Mágico. Pero bien, nosotros no podemos estar pensando ya en el martes. Hoy, lamentablemente, nos encantaría poder pensar en el martes, pero la Liga nos puso un partido. Creo que hubiese sido lindo que esta fecha se reprogramara para todos y que podamos seguir teniendo representación internacional en todas las áreas, porque, gracias al papel que hemos hecho todos los hondureños, en la próxima Copa Centroamericana va a haber cuatro integrantes catrachos.
¿Hace un trabajo de motivación con el grupo, especialmente contando anécdotas de lo que es jugar la Champions de Concacaf?
Sí, más allá de eso, lo que más intento es enfocarme en el equipo, en el grupo y en lo que podemos hacer. Obvio que siempre sale la charla de que es lindo jugar contra esos equipos que tienen esa jerarquía y a los que nos ha tocado enfrentar. Como decís vos, nos tocó Tigres, nos tocó Pachuca. Mi primera participación también fue con Tijuana; después fuimos con el América, Atlanta y el Seattle Sounders. La verdad es que, para nosotros y creo que también para ustedes, es importante toda esa relevancia que se le da al fútbol hondureño, porque para nosotros es trabajo y para ustedes también. Entonces, ojalá que podamos dar otro paso importante el martes.
¿Sientes que el marcador se quedó corto ante Alianza FC?
Si uno puede hacer lo que se dice habitualmente en el ping-pong, yo creo que la idea es que hubiésemos sido ampliamente ganadores, pero bueno, la cancha tampoco era fácil para hacer las definiciones. Muchos llegaron con lo justo. También venimos de otro partido y a ellos se les notaron las piernas duras. Sin duda, el cansancio y la cancha afectan a veces a la hora de definir, pero me quedo, como te dije anteriormente, con la rebeldía y las ganas de haber dado vuelta el partido.
¿Es una obligación para Marathón estar en la Concachampions?
No sé si es una obligación. La verdad es que Marathón tiene una gran historia, no tengo duda, pero nosotros nos sentimos con esas ganas, con ese ímpetu y con la... No digo, no sé si la necesidad o, como decís vos, la obligación de estar en una próxima final o en el próximo torneo. Pero sí es un lindo objetivo, un lindo sueño. Como le dije a tu compañero y él también lo recalcó, es lindo poder jugar contra esos equipos.