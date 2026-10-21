Firpo perdona al Saprissa en casa y todo se definirá en la vuelta en San José

Luis Ángel Firpo dejó escapar una oportunidad inmejorable en el partido de ida del Play-In rumbo a la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 0-0 ante el Deportivo Saprissa. En un compromiso disputado con alta intensidad, el equipo usuluteco generó las ocasiones más claras de gol sobre la meta rival, pero careció de la contundencia necesaria para romper el cero y llevarse la ventaja. Durante amplios pasajes del encuentro, el conjunto pampero superó tácticamente a los costarricenses, asediando constantemente el área del 'Monstruo Morado'. Sin embargo, la falta de eficacia en la última jugada y las brillantes intervenciones del guardameta visitante impidieron que la superioridad de Firpo se reflejara en la pizarra.

El portero costarricense Abraham Madriz se convirtió en la gran figura del partido al ahogar el grito de gol local en múltiples oportunidades. La primera intervención providencial del arquero llegó al minuto 29, cuando logró desviar con el pie un potente disparo raso de Styven Vásquez que buscaba la base del poste derecho.

La insistencia usuluteca se mantuvo antes de irse al descanso mediante combinaciones de peligro en ofensiva. A los 32 minutos, Styven Vásquez y Diego Flores fabricaron una pared dentro del área que terminó con un remate débil de Flores, mientras que al 41', Madriz volvió a lucirse con una atajada a una mano tras un disparo de primera intención de Michel Mercado a centro de Diego Guevara.