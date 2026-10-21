'Pipo' González calienta la semifinal ante Motagua: "Somos los más grandes"

El defensor del Alajuelense, Giancarlo 'Pipo' González calentó el crucial cruce de semifinales frente a Motagua. Recién llegado al club, el zaguero repasó todas las claves de la eliminatoria, la exigencia de la institución y el manejo de la presión en fases decisivas, marcando el terreno desde el inicio del emparejamiento internacional.
González comenzó remarcando que en un club de esta magnitud no hay espacio para la especulación y que el objetivo es claro desde el primer minuto del torneo. El central costarricense enfatizó que la mística ganadora del plantel actual debe reflejarse en la cancha para mantener al equipo en lo más alto del fútbol regional.
"La importancia a este torneo es que somos un equipo grande y lo que jugamos queremos ganarlo, dar el mejor desempeño para darle una alegría a nuestra afición. Me tocó llegar hace dos semanas, pero conozco el grupo y sé que tenemos esa consigna de ganar", afirmó.
Con un amplio recorrido internacional, el zaguero tico asume la responsabilidad de guiar a los futbolistas de menor experiencia en partidos de eliminación directa. Su rol dentro del camerino apunta a blindar la concentración del grupo en momentos de alta tensión táctica y emocional.
"En mi caso, que soy un jugador de experiencia, ya uno sabe cómo entrar a estos partidos y cómo jugarlos desde antes. Tengo la responsabilidad de darle esos tips a los jóvenes para que al final no los sorprenda el partido, porque son instancias de mata-mata donde hay que cuidar los detalles", explicó.
Aunque el equipo figura entre los menos goleados del campeonato nacional, González enfatizó que el trabajo táctico y el videoanálisis son clave para seguir ajustando detalles. Asimismo, recordó la jerarquía del plantel en este torneo y pidió mantener la humildad, entendiendo que la eliminatoria consta de dos episodios de 90 minutos.
"Somos los tricampeones en este torneo y por algo sabemos jugar estas fases. Mañana son 90 minutos, pero es simplemente el primer tiempo de la serie. Independientemente del resultado, hay que ser humildes, tener los pies en la tierra y saber que falta el segundo tiempo", advirtió.
El momento más contundente de la conferencia llegó cuando el 'Pipo' se refirió al estatus del equipo en la región y la exigencia de mantenerse en el primer lugar. "La actualidad dice que nosotros somos los más grandes de Centroamérica hasta el momento. Ahora tenemos la oportunidad de pelear por estar en el podio número uno un año más. Este grupo sabe lo que es estar en esta institución, que exige ganar y ser un atleta al 100%", aseveró el zaguero para cerrar analizando las virtudes de Motagua y sus figuras individuales.