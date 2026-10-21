'Pipo' González calienta la semifinal ante Motagua: "Somos los más grandes"

El defensor del Alajuelense, Giancarlo 'Pipo' González calentó el crucial cruce de semifinales frente a Motagua. Recién llegado al club, el zaguero repasó todas las claves de la eliminatoria, la exigencia de la institución y el manejo de la presión en fases decisivas, marcando el terreno desde el inicio del emparejamiento internacional. González comenzó remarcando que en un club de esta magnitud no hay espacio para la especulación y que el objetivo es claro desde el primer minuto del torneo. El central costarricense enfatizó que la mística ganadora del plantel actual debe reflejarse en la cancha para mantener al equipo en lo más alto del fútbol regional.

"La importancia a este torneo es que somos un equipo grande y lo que jugamos queremos ganarlo, dar el mejor desempeño para darle una alegría a nuestra afición. Me tocó llegar hace dos semanas, pero conozco el grupo y sé que tenemos esa consigna de ganar", afirmó. Con un amplio recorrido internacional, el zaguero tico asume la responsabilidad de guiar a los futbolistas de menor experiencia en partidos de eliminación directa. Su rol dentro del camerino apunta a blindar la concentración del grupo en momentos de alta tensión táctica y emocional.