¡Locura! Afición de Motagua arropa al club con banderazo; niño sorprende a Javier López

Los aficionados del Motagua llegaron en grandes cantidades al estadio Nacional y le dieron un caliente ambiente al equipo en el último entrenamiento antes de enfrentarse a la Liga Alajuelense de Costa Rica.
Desde tempranas horas, los integrantes de "La Revo", barra organizada de Motagua, montaron un banderazo que hizo que el técnico, Javier López, se llenara de orgullo y sacó su teléfono para filmar el ambiente.
El entrenador del Ciclón Azul, Javier López, filmando el bonito espectáculo que montó la barra en las afueras del estadio Nacional.
La emoción del entrenador y los jugadores cuando este niño comenzó a cantar, algo que los jugadores se quedaron admirados y miraran muy atentos su pasión.
Javier López lo grabó en una transmisión en vivo donde el niño cantaba las canciones y los motivaba a seguir creyendo para llegar a la final de la Copa Centroamericana.
La multitud copó las afueras del estadio Nacional donde Motagua entrenó por última vez antes de medirse a la Liga Deportiva Alajuelense.
Con banderas, tambores y las gargantas afinadas, los aficionados del Ciclón Azul siguen creyendo en que sí pueden vencer al tricampeón centroamericano, Alajuelense.
Cada minuto que pasaba se hacían más fuerte y todo fue una completa fiesta, demostrando la pasión por el azul.
Los motagüenses llenarán este jueves el estadio Nacional Chelato Uclés ya que la boletería se ha vendido muy bien.
Al estilo de los argentinos, las barras organizadas de los hondureños alientan a sus clubes en las previas de los partidos importantes.
Las mujeres también se unieron a los barristas que cantaron uno a uno mientras los jugadores llegaban al estadio.
Nadie se quiso perder el ambiente que se montó en el Nacional y los jugadores respondieron saludando a los aficionados.
Los futbolistas del Motagua se unieron a cantar con los barras bravas del Motagua en la previa del partido ante Alajuelense.
El niño le robó sonrisas al entrenador de Motagua Javier López, quien lleva una gran lección para motivar al club de que la afición cree en ellos.
Este niño dejó con la boca abierta a los jugadores, pues se subió a la paila de un carro para hacer los cánticos y los futbolistas se pararon a escuchar su aliento.
Al final, fue saludando uno a uno a sus ídolos, demostrando que hay confianza plena de que saldrán victoriosos ante los ticos.
Cuando bajaron del autobús, los jugadores fueron saludando a los aficionados antes de ingresar al estadio.
Algunos jugadores como Alejandro Reyes, le dio algunos regalos a los fanáticos como lo hizo con este niño.
El delantero uruguayo, Rodrigo de Olivera, saluda a los fanáticos que fueron coreando su nombre.
El defensor Luis Fernando Vega, sonríe tras escuchar el aliento de la gran afición del azul.
Nadie se quedó en casa, la barra del Motagua llegó completa para alentar al ciclón.
Durante más de una hora, los cánticos se hicieron sentir, incluso cuando Liga Alajuelense estaba haciendo el reconocimiento de cancha.
Motagua tendrá ahora una gran tarea frente a Liga Alajuelense, pues la afición los empujó a creer que se puede.
Muy contentos regresaron a casa los aficionados para prepararse y regresar mañana con las gargantas afinadas para alentar en los 90 minutos de la semifinal de ida ante Alajuelense.