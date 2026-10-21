Javier López desafía a Alajuelense: "Respetamos la jerarquía, sin tener miedo"

El director técnico de Motagua, Javier López, no se guardó nada en la antesala de la semifinal de ida de la Copa Centroamericana y analizó con sutileza y carácter el enfrentamiento ante la Liga Deportiva Alajuelense. Pese a reconocer abiertamente la jerarquía del tricampeón regional, el estratega español dejó en claro que el ciclón azul cuenta con los argumentos tácticos, la madurez y la fe para romper esquemas y sellar el pase a la gran final. Consciente del peso histórico del rival de turno, López enfatizó que el plantel motagüense ha madurado lo suficiente para encarar el reto con determinación. Asimismo, recalcó el deseo del grupo por emular y dar relevo a las páginas doradas del club en torneos continentales.

"Evidentemente respetamos la jerarquía del rival que tenemos enfrente. Como tú muy bien comentas, el tricampeón y sentimos que estamos preparados para enfrentar este reto, este lindo desafío. Agradecidos con Dios por la bendición de poder estar en semifinales, de jugar esta eliminatoria y convencidos de que podemos dar el paso definitivo para, como tú muy bien comentas, entrar de nuevo en una final y darle un relevo a esa generación del 2007 que yo creo que ya lo necesita y creo que este grupo de jugadores tienen el compromiso, tienen la preparación y tienen la mentalidad necesaria para realizarlo", afirmó. Para el entrenador de las águilas, la etiqueta de candidato en este tipo de cruces carece de peso real una vez que Roldán pite el inicio del compromiso. Al evaluar la estabilidad de los manudos, destacó que la estructura institucional tica ha trascendido a los entrenadores de turno.

"El tema del favoritismo, la verdad que para mí en lo personal no me genera mayor cosa. Al final somos 11 contra 11 los que jugamos ahí dentro y siento que estamos muy bien preparados para poder afrontar ese partido y por qué no poder sacar la llave adelante. Entonces, muy contento y con muchas ganas ya de que se dé el partido", señaló el DT ibérico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "En primer lugar, espero que hayas tenido un lindo viaje desde Costa Rica y que tu estancia aquí, como la de todos los compañeros de Costa Rica, sea agradable. Bueno, en relación a lo que tú comentas, llevamos un proceso de 14 meses aquí en Motagua. Evidentemente, creo que es positivo. Y en relación a los cambios de técnico que ha tenido la liga, la Liga tiene un modelo, tiene una estructura, tiene un sistema. Y lo más importante que tiene la Liga, siempre lo digo, son la plantilla de futbolistas, la estructura, el club, cómo está organizado".